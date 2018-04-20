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06:26 (мск), источник: Восток Медиа

Пенсионер из Хабаровского края добился нового жилья взамен аварийного

В Хабаровском крае прокуратура помогла пенсионеру добиться получения нового жилья. Он несколько лет не мог съехать из квартиры в аварийном доме, поскольку администрация его села ничего не предпринимала для этого.

Источник: Восток Медиа

Пенсионер из посёлка Литовко Амурского района обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение его жилищных прав. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что мужчина длительное время проживал в аварийном и подлежащем сносу многоквартирном жилом доме. Согласно заключению межведомственной комиссии, фундамент, стены и несущие конструкции дома деформированы, элементы деревянных конструкций сгнили, есть опасность обрушения. Это угрожало жизни и здоровью пожилого человека.

Несмотря на это, как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, администрация села в нарушение жилищного законодательства не предпринимала мер, чтобы предоставить пенсионеру жилое помещение взамен непригодного. Амурский городской прокурор обратился в суд, чтобы возложить на администрацию Литовского сельского поселения обязанность решить этот вопрос вне очереди. Требования удовлетворили в полном объёме, ответчик пытался его обжаловать, но оно осталось без изменений. Пенсионеру уже предоставили благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

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