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06:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Города Приморья получили 450 миллионов

Субсидии на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» перечислены в города и районы Приморского края. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказала директор краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству Елена Пархоменко, субсидии из федерального и краевого бюджетов на благоустройство территорий в рамках проекта получат 45 муниципальных образований Приморья.

«На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального — почти 400», — пояснила руководитель ведомства.

Директор департамента сообщила, что сейчас муниципалитеты уже начинают проводить конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций и приступать к работам на объектах.

По словам Елены Пархоменко, с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. В ходе проекта в городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год — пилотный.

Кроме того, в день выборов президента РФ 18 марта на территории 14 муниципальных образований состоялось голосование за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в этом году по программе «Формирование комфортной городской среде».

«Участие в голосовании за объекты приняли более 100 тысяч жителей края, лидером по количеству проголосовавших стал Владивосток», — уточнила Елена Пархоменко.

Отметим, Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному Собранию РФ назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.

Михаил Грач.

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