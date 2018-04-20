В БСК прокомментировали заявление Рустэма Хамитова о невозможности разработки шиханов

«Нет правового механизма, позволяющего снять (охранный.— “Ъ-Уфа”) статус с этих территорий», — сказал он вчера в прямом эфире местных телеканалов и в очередной раз предложил искать альтернативные источники сырья, отметив, что «люди не хотят отдавать эти памятники природы. Они имеют в глазах людей сакральную ценность».

«Прискорбно, что в очередной раз вместо попытки решить серьезную проблему, за которой стоит многотысячный коллектив и целая отрасль отечественной промышленности, звучат фантазии об альтернативных источниках сырья и нежелании их использовать, — говорится в заявлении, распространенном сегодня БСК.— Вместо ответственной позиции и способности принимать решения звучат с одной стороны, недостоверные сведения, с другой, — популистские лозунги. С 2010 года идет виртуозное затягивание решения вопроса и отпугивание потенциальных инвесторов. В нашем распоряжении имеется несколько тысяч подписей жителей Стерлитамака, которые понимают, к чему может привести нерешение этого вопроса в ближайшее время. По поводу юридической невозможности, защиты природы, сакральности и тому подобного: это или субъективная оценка, или спорные аргументы, по которым неоднократно давались соответствующие разъяснения».



Ирина Самойлова