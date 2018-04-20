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06:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В БСК прокомментировали заявление Рустэма Хамитова о невозможности разработки шиханов

В Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башкирская химия») прокомментировали заявление главы Башкирии Рустэма Хамитова о невозможности отмены охранного статуса стерлитамакских гор-шиханов, на разработку которых претендует предприятие.

Источник: РИА "Новости"

«Нет правового механизма, позволяющего снять (охранный.— “Ъ-Уфа”) статус с этих территорий», — сказал он вчера в прямом эфире местных телеканалов и в очередной раз предложил искать альтернативные источники сырья, отметив, что «люди не хотят отдавать эти памятники природы. Они имеют в глазах людей сакральную ценность».

«Прискорбно, что в очередной раз вместо попытки решить серьезную проблему, за которой стоит многотысячный коллектив и целая отрасль отечественной промышленности, звучат фантазии об альтернативных источниках сырья и нежелании их использовать, — говорится в заявлении, распространенном сегодня БСК.— Вместо ответственной позиции и способности принимать решения звучат с одной стороны, недостоверные сведения, с другой, — популистские лозунги. С 2010 года идет виртуозное затягивание решения вопроса и отпугивание потенциальных инвесторов. В нашем распоряжении имеется несколько тысяч подписей жителей Стерлитамака, которые понимают, к чему может привести нерешение этого вопроса в ближайшее время. По поводу юридической невозможности, защиты природы, сакральности и тому подобного: это или субъективная оценка, или спорные аргументы, по которым неоднократно давались соответствующие разъяснения».

Ирина Самойлова

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