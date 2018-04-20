Комсомольские самолёты Superjet пополнили парк Utair

Источник: Reuters

«Выбор в пользу Sukhoi Superjet-100 связан с тем, что он доказал свою экономическую эффективность на коротких маршрутах, а “ИрАэро” демонстрирует высокий уровень эффективности по управлению данным типом воздушных судов», — рассказал президент авиакомпании Павел Пермяков.

Как сообщает сайт «Авиация России», воздушные судна на 100 мест экономического класса зафрахтованы у компании «ИрАэро».

РИА «Восток-Медиа» писало, что недавно «Гражданские самолёты Сухого» завершили поставки по Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Азимут». Весь парк базового перевозчика юга России будет состоять из лайнеров, произведённых в Комсомольске-на-Амуре. На них в «Азимуте» уже перевезли около 200 тысяч пассажиров, общий налёт Superjet составил 5098 часов.