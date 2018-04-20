Комсомольские самолёты Superjet пополнили парк Utair
Авиакомпания Utair начала эксплуатацию двух самолётов Sukhoi Superjet-100, произведённых в
Авиакомпания Utair начала эксплуатацию двух самолётов Sukhoi Superjet-100, произведённых в
«Выбор в пользу Sukhoi Superjet-100 связан с тем, что он доказал свою экономическую эффективность на коротких маршрутах, а “ИрАэро” демонстрирует высокий уровень эффективности по управлению данным типом воздушных судов», — рассказал президент авиакомпании Павел Пермяков.
Как сообщает сайт «Авиация России», воздушные судна на 100 мест экономического класса зафрахтованы у компании «ИрАэро».
РИА «Восток-Медиа» писало, что недавно «Гражданские самолёты Сухого» завершили поставки по Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Азимут». Весь парк базового перевозчика юга России будет состоять из лайнеров, произведённых в
«Гражданские самолёты Сухого» начали разработку уменьшенной до 75 мест версии Sukhoi Superjet. Новая версия может выйти на рынок в 2022 году. Первый гражданский заказ намерена разместить авиакомпания S7, ещё десять бортов на сумму 35 миллиардов рублей возьмёт специальный лётный отряд «Россия», выполняющий перевозки первых лиц государства. На создание новой версии из резервного фонда правительства России выделят шесть миллиардов рублей.