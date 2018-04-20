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06:52 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольские самолёты Superjet пополнили парк Utair

Авиакомпания Utair начала эксплуатацию двух самолётов Sukhoi Superjet-100, произведённых в Комсомольске-на-Амуре. Они будут ежедневно выполнять три рейса из Москвы в Казань и по одному — в Архангельск, Нальчик и Ульяновск.

Источник: Reuters

«Выбор в пользу Sukhoi Superjet-100 связан с тем, что он доказал свою экономическую эффективность на коротких маршрутах, а “ИрАэро” демонстрирует высокий уровень эффективности по управлению данным типом воздушных судов», — рассказал президент авиакомпании Павел Пермяков.

Как сообщает сайт «Авиация России», воздушные судна на 100 мест экономического класса зафрахтованы у компании «ИрАэро».

РИА «Восток-Медиа» писало, что недавно «Гражданские самолёты Сухого» завершили поставки по Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Азимут». Весь парк базового перевозчика юга России будет состоять из лайнеров, произведённых в Комсомольске-на-Амуре. На них в «Азимуте» уже перевезли около 200 тысяч пассажиров, общий налёт Superjet составил 5098 часов.

«Гражданские самолёты Сухого» начали разработку уменьшенной до 75 мест версии Sukhoi Superjet. Новая версия может выйти на рынок в 2022 году. Первый гражданский заказ намерена разместить авиакомпания S7, ещё десять бортов на сумму 35 миллиардов рублей возьмёт специальный лётный отряд «Россия», выполняющий перевозки первых лиц государства. На создание новой версии из резервного фонда правительства России выделят шесть миллиардов рублей.

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