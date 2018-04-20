Разница в зарплате между мужчинами и женщинами стала больше

Эксперты считают, причина в том, что сейчас наиболее динамично развиваются «мужские» сферы деятельности, в них же быстрее растут зарплаты — например, IT.

Кроме того, самые высокооплачиваемые должности, как правило, занимают мужчины — это руководящие позиции, капитаны кораблей и воздушных судов и другие. Они в среднем зарабатывают на 29,3% больше, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

По итогам 2017 года, женская зарплата составляла 71,7% от мужской. Средний заработок женщины, по данным службы, — 32,7 тысячи рублей, а мужчины — 45,6 тысячи рублей.

Подробнее читайте в материале «Известий»: «В России увеличился разрыв в зарплатах женщин и мужчин».

Напомним, в топ-5 городов России вошел Новосибирск по уровню зарплаты. 33,6 тысячи рублей составила средняя зарплата в столице Сибири за первые три месяца 2018 года, подсчитали эксперты сайта объявлений «Avito Работа». За январь-март средний заработок увеличился на 7% к аналогичному периоду 2017 года, достигнув 33,6 тысячи рублей. По этому показателю наш город занял пятое место в рейтинге крупных городов России.