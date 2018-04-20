Пять трамвайных вагонов модернизируют в Новосибирске
В частности их оборудуют для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
В частности их оборудуют для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
В Новосибирске объявили электронный аукцион на модернизацию пяти трамвайных вагонов модели 71−605. Потратить на это планируется 90 128 819 рублей 85 копеек.
В эту сумму входит стоимость материалов, запасных частей и самих работ, налоговые платежи, затраты на доставку вагонов, на
— Завершиться модернизация должна не позднее 30 ноября. Первые два вагона должны быть переданы на модернизацию в июне, следующие два — в июле и один в августе, — сообщают в
В контракте прописано, что должен быть использован новый кузов, установлена откидная аппарель для
Власти напоминают, что аукцион был отменен заказчиком в марте