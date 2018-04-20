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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Пять трамвайных вагонов модернизируют в Новосибирске

В частности их оборудуют для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В Новосибирске объявили электронный аукцион на модернизацию пяти трамвайных вагонов модели 71−605. Потратить на это планируется 90 128 819 рублей 85 копеек.

В эту сумму входит стоимость материалов, запасных частей и самих работ, налоговые платежи, затраты на доставку вагонов, на погрузо-разгрузочные работы и так далее.

— Завершиться модернизация должна не позднее 30 ноября. Первые два вагона должны быть переданы на модернизацию в июне, следующие два — в июле и один в августе, — сообщают в пресс-службе мэрии.

В контракте прописано, что должен быть использован новый кузов, установлена откидная аппарель для посадки-высадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, а напротив двери, расположенной в зоне низкого пола, необходимо оборудовать площадку для инвалидной коляски.

Власти напоминают, что аукцион был отменен заказчиком в марте из-за жалобы в антимонопольную службу. После уточнения технического задания конкурсной документации он объявлен вновь.

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