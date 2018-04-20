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08:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В пермском микрорайоне Красные казармы построят детский сад и школу

Общеобразовательные учреждения должны быть введены в строй до 1 сентября 2020 года.

Краевые и городские власти подписали соглашение с застройщиком микрорайона «Красные казармы», компанией «Сатурн-Р» о строительство объектов социальной инфраструктуры.

Застройщик обязался построить и передать в муниципальную собственность школу на 1225 мест, а также детсад вместимостью на 75 мест. Строительство объектов должно начаться не позднее 30 сентября 2018 года. 1 сентября 2020 года детские общеобразовательные учреждения должны открыть свои двери. Как сообщает пресс-служба городской администрации, благодаря соглашению у жителей микрорайона отпадет необходимость возить детей куда-то далеко в школы, в детсады. Все социальные учреждения будут рядом, по месту жительства.

Со своей стороны администрация города обязалась передать «Сатурн-Р» до 30 апреля 2018 года типовой проект здания школы на 1225 мест и оказать содействие в согласовании проектной документации.

Напомним, ранее региональные власти, администрация Перми и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве. Застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование парк у жилого комплекса «Гулливер», дошкольное образовательное учреждение на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.

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