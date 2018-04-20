В пермском микрорайоне Красные казармы построят детский сад и школу

Застройщик обязался построить и передать в муниципальную собственность школу на 1225 мест, а также детсад вместимостью на 75 мест. Строительство объектов должно начаться не позднее 30 сентября 2018 года. 1 сентября 2020 года детские общеобразовательные учреждения должны открыть свои двери. Как сообщает пресс-служба городской администрации, благодаря соглашению у жителей микрорайона отпадет необходимость возить детей куда-то далеко в школы, в детсады. Все социальные учреждения будут рядом, по месту жительства.