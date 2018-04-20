В пермском микрорайоне Красные казармы построят детский сад и школу
Общеобразовательные учреждения должны быть введены в строй до 1 сентября 2020 года.
Общеобразовательные учреждения должны быть введены в строй до 1 сентября 2020 года.
Краевые и городские власти подписали соглашение с застройщиком микрорайона «Красные казармы», компанией «Сатурн-Р» о строительство объектов социальной инфраструктуры.
Застройщик обязался построить и передать в муниципальную собственность школу на 1225 мест, а также детсад вместимостью на 75 мест. Строительство объектов должно начаться не позднее 30 сентября 2018 года. 1 сентября 2020 года детские общеобразовательные учреждения должны открыть свои двери. Как сообщает
Со своей стороны администрация города обязалась передать «Сатурн-Р» до 30 апреля 2018 года типовой проект здания школы на 1225 мест и оказать содействие в согласовании проектной документации.
Напомним, ранее региональные власти, администрация Перми и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о сотрудничестве. Застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование парк у жилого комплекса «Гулливер», дошкольное образовательное учреждение на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.