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08:20 (мск), источник: Publika.md

Спортивно-развлекательный комплекс «Кишинев-арена» откроется осенью 2019 года

Спортивно-развлекательный комплекс «Кишинев-арена» откроется осенью 2019 года.

Источник: Publika.md

Об этом в передаче «Фабрика» на телеканале Публика ТВ сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

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«Если работы будут вестись строго в соответствии с планом, то осенью нынешнего года уже должны быть подняты стены», — сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

«Кишинев-арена» предназначена не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей спорта, а также сторонников здорового образа жизни.

«Влияние этого объекта на экономику станет ощутимо сразу после начала строительства. Потому что будут созданы рабочие места в ставченском регионе. Речь о развитии инфраструктуре, рабочих местах, мероприятиях, концертах, международных событиях. А все это означает развитие туризма», — заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Госсекретарь Минобразования и культуры Игорь Шаров уточнил, что у ведомства нет полномочий управления новым комплексом, но оно поможет в подборе эффективной команды руководителей.

«В нашей стране много представителей шоу-бизнеса, которых знают не только в Молдове, но и за рубежом. Подбор менеджера, который запустит работу, — одна из наших основных задач в предстоящий период», — отметил госсекретарь МОКИ Игорь Шаров.

Накануне министры Кирилл Габурич и Моника Бабук обсудили перспективы использования возможностей «Кишинев-арены» с ведущими деятелями культуры.

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