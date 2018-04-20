МАРТ и ретейлеры будут вместе контролировать цены
Отчего растут цены? Покупатели по старинке полагают, что во всем виноваты аппетиты торговли. Особенно сетевой, которая, поговаривают, держит в ежовых рукавицах поставщиков.
Отчего растут цены? Покупатели по старинке полагают, что во всем виноваты аппетиты торговли. Особенно сетевой, которая, поговаривают, держит в ежовых рукавицах поставщиков.
Ретейлеры, как могут, стараются развенчать этот миф. Мол, не последнюю скрипку играют производители. Чтобы впредь избежать перевода стрелок друг на друга, недомолвок и хождения специалистов по магазинам с ручкой и блокнотом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей (АРС) заключили партнерское соглашение. Каждый месяц ведомство будет получать данные об изменении индекса цен на товары от поставщиков и размера торговой надбавки.
Решить начали с продовольствия — самой чувствительной группы. Но формировать списки будут далеко не по всем товарам, а по наиболее продаваемым в каждой группе, а также социальным. Исполнительный директор АРС Наталья Шаблинская признает: путь к соглашению был долгим и тернистым, вокруг решения было сломано немало копий, ведь и входящая цена товаров, и размер накрутки — коммерческая тайна. Но перевесила забота о потребителях:
— Мы будет оперативно исполнять то, что хочет от нас МАРТ и Правительство. Чтобы в конечном счете люди понимали, что делается в торговле и в производстве. Подходы у каждой сети разные. И надо смотреть, как формируется цена, чтобы понимать, почему, казалось бы, один и тот же товар имеет разную стоимость в соседних магазинах и можно ли ее уменьшить.
Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович называет такой шаг ассоциации доброй волей.
Отдельно министр остановился на ситуации с ценами. Заверяет, что все стабильно:
— Говорю это не как выученные слова, а вполне осознанно. По итогам первого квартала Правительство прогнозировало инфляцию на уровне 2,7 процента, по факту она оказалась меньше — 2,5 процента. При этом вклад предприятий естественных монополий был 1,04 процента, а 1,46 процента — свободного рынка. Продолжается интенсивная работа с предприятиями естественных монополий и доминантами. Например, в перечень занимающих доминирующее положение внесены более шести сотен предприятий, чей удельный вес на товарных рынках превышает 35 процентов. Этот перечень постоянно меняется. В прошлом году мы проанализировали более 150 товарных рынков и включили в доминанты свыше 130 предприятий, при этом исключили 55. Включение новых дает нам право регулировать их ценообразование. Что касается свободного рынка, то мы не вмешиваемся. Здесь действуют конкурентные условия.