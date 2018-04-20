МАРТ и ретейлеры будут вместе контролировать цены

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ретейлеры, как могут, стараются развенчать этот миф. Мол, не последнюю скрипку играют производители. Чтобы впредь избежать перевода стрелок друг на друга, недомолвок и хождения специалистов по магазинам с ручкой и блокнотом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей (АРС) заключили партнерское соглашение. Каждый месяц ведомство будет получать данные об изменении индекса цен на товары от поставщиков и размера торговой надбавки.

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Решить начали с продовольствия — самой чувствительной группы. Но формировать списки будут далеко не по всем товарам, а по наиболее продаваемым в каждой группе, а также социальным. Исполнительный директор АРС Наталья Шаблинская признает: путь к соглашению был долгим и тернистым, вокруг решения было сломано немало копий, ведь и входящая цена товаров, и размер накрутки — коммерческая тайна. Но перевесила забота о потребителях:

— Мы будет оперативно исполнять то, что хочет от нас МАРТ и Правительство. Чтобы в конечном счете люди понимали, что делается в торговле и в производстве. Подходы у каждой сети разные. И надо смотреть, как формируется цена, чтобы понимать, почему, казалось бы, один и тот же товар имеет разную стоимость в соседних магазинах и можно ли ее уменьшить.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович называет такой шаг ассоциации доброй волей. Как-никак в ее состав входит 17 крупнейших сетей. И занимают они более 55 процентов рынка. Получать от них свод информации куда проще и быстрее, чем бесконечно ходить по магазинам с блокнотами.

Отдельно министр остановился на ситуации с ценами. Заверяет, что все стабильно: