Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко грубо оскорбил Меркель: стала «взяточницей»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
МИД России ответил на призыв спецпредставителя США по Украине
На Землю упало нечто странное
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
08:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

МАРТ и ретейлеры будут вместе контролировать цены

Отчего растут цены? Покупатели по старинке полагают, что во всем виноваты аппетиты торговли. Особенно сетевой, которая, поговаривают, держит в ежовых рукавицах поставщиков.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ретейлеры, как могут, стараются развенчать этот миф. Мол, не последнюю скрипку играют производители. Чтобы впредь избежать перевода стрелок друг на друга, недомолвок и хождения специалистов по магазинам с ручкой и блокнотом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциация розничных сетей (АРС) заключили партнерское соглашение. Каждый месяц ведомство будет получать данные об изменении индекса цен на товары от поставщиков и размера торговой надбавки.

Читайте также
Мораторий на снижение стоимости сахара продлили в Беларуси

Решить начали с продовольствия — самой чувствительной группы. Но формировать списки будут далеко не по всем товарам, а по наиболее продаваемым в каждой группе, а также социальным. Исполнительный директор АРС Наталья Шаблинская признает: путь к соглашению был долгим и тернистым, вокруг решения было сломано немало копий, ведь и входящая цена товаров, и размер накрутки — коммерческая тайна. Но перевесила забота о потребителях:

— Мы будет оперативно исполнять то, что хочет от нас МАРТ и Правительство. Чтобы в конечном счете люди понимали, что делается в торговле и в производстве. Подходы у каждой сети разные. И надо смотреть, как формируется цена, чтобы понимать, почему, казалось бы, один и тот же товар имеет разную стоимость в соседних магазинах и можно ли ее уменьшить.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович называет такой шаг ассоциации доброй волей. Как-никак в ее состав входит 17 крупнейших сетей. И занимают они более 55 процентов рынка. Получать от них свод информации куда проще и быстрее, чем бесконечно ходить по магазинам с блокнотами.

Отдельно министр остановился на ситуации с ценами. Заверяет, что все стабильно:

— Говорю это не как выученные слова, а вполне осознанно. По итогам первого квартала Правительство прогнозировало инфляцию на уровне 2,7 процента, по факту она оказалась меньше — 2,5 процента. При этом вклад предприятий естественных монополий был 1,04 процента, а 1,46 процента — свободного рынка. Продолжается интенсивная работа с предприятиями естественных монополий и доминантами. Например, в перечень занимающих доминирующее положение внесены более шести сотен предприятий, чей удельный вес на товарных рынках превышает 35 процентов. Этот перечень постоянно меняется. В прошлом году мы проанализировали более 150 товарных рынков и включили в доминанты свыше 130 предприятий, при этом исключили 55. Включение новых дает нам право регулировать их ценообразование. Что касается свободного рынка, то мы не вмешиваемся. Здесь действуют конкурентные условия.

Все новости региона
 График переноса рабочих дней в апреле
Стала известна новая дата конца света
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Виктория Скрипаль рассказала про собаку и жениха кузины
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь