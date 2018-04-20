Суд прекратил банкротство уфимского судоремонтного завода, компания расплатилась с долгами
Уфа. 20 апреля.
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Уфа. 20 апреля.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», соответствующее определение по ходатайству внешнего управляющего завода суд вынес 13 апреля.
По данным управляющего, предприятие накопило достаточно средств для удовлетворения текущих и мораторных обязательств в полном объеме, полностью погасило долги перед кредиторами.