Суд прекратил банкротство уфимского судоремонтного завода, компания расплатилась с долгами

Уфа. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» (входит в структуру АО «Башкирское речное пароходство»), признанного банкротом в декабре 2016 года.