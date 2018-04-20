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09:56 (мск), источник: Интерфакс

Суд прекратил банкротство уфимского судоремонтного завода, компания расплатилась с долгами

Уфа. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» (входит в структуру АО «Башкирское речное пароходство»), признанного банкротом в декабре 2016 года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», соответствующее определение по ходатайству внешнего управляющего завода суд вынес 13 апреля.

По данным управляющего, предприятие накопило достаточно средств для удовлетворения текущих и мораторных обязательств в полном объеме, полностью погасило долги перед кредиторами.

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