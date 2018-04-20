В 2018 году бюджет Омска пополнился на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

За первые три месяца 2018 года в бюджет Омска поступило 1,4 млрд налоговов. Это на 159 млн рублей больше, чем в 2017 году (12,1%). В городе увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц на 14,7% или на 125 млн рублей.

«Поступления налогов и сборов в бюджет города Омска за 1 квартал 2018 года на 90,2% сформированы такими налогами, как налог на доходы физических лиц — 66,4%, единый налог на вмененный доход — 12,3%, земельный налог — 11,5%», — уточнили в пресс-службе ведомства.