«Винную дорогу» протяженностью около 480 км хотят создать в Крыму

«Винная дорога Крыма» охватит практически весь полуостров, ее общая продолжительность составит около 480 км, — сообщила на профильной сессии ЯМЭФ председатель совета СРО виноградарей и виноделов Крыма, генеральный директор ФГУП ПАО «Массандра» Янина Павленко.

По ее словам, винный маршрут будет разбит на три части — западную, севастопольскую, южного берега Крыма. Расстояние между точками притяжения на маршруте будет составлять не более 50−70 км. Планируется, что в рамках «Винной дороги» будут реализованы различные программы, рассчитанные как на профессионалов отрасли, так и на туристов, желающих разнообразить отдых.

В рамках работы над «Винной дорогой» уже создана карта Крыма с нанесенными на нее локальными винными маршрутами, «винными деревнями», эногастрономическими объектами, отелями, главными достопримечательностями Крыма.

Я. Павленко отметила, что в рамках проекта виноделы Крыма познакомят туристов с работой винной отрасли, образцами различных вин, будут проводить дегустации, уроки виноделия, матер-классы и обучающие семинары. Также туристы познакомятся с местной эко-продукцией: сырами, хлебом, другой агропродукцией, посетят достопримечательности полуострова.

Проект «Винной дороги» виноделы Крыма планируют реализовать совместно с министерствами экономразвития, курортов и туризма, сельского хозяйства, а также культуры республики.