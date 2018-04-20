«Винную дорогу» протяженностью около 480 км хотят создать в Крыму
20 апреля.
20 апреля.
«Винная дорога Крыма» охватит практически весь полуостров, ее общая продолжительность составит около 480 км, — сообщила на профильной сессии ЯМЭФ председатель совета СРО виноградарей и виноделов Крыма, генеральный директор ФГУП ПАО «Массандра» Янина Павленко.
По ее словам, винный маршрут будет разбит на три части — западную, севастопольскую, южного берега Крыма. Расстояние между точками притяжения на маршруте будет составлять не более 50−70 км. Планируется, что в рамках «Винной дороги» будут реализованы различные программы, рассчитанные как на профессионалов отрасли, так и на туристов, желающих разнообразить отдых.
В рамках работы над «Винной дорогой» уже создана карта Крыма с нанесенными на нее локальными винными маршрутами, «винными деревнями», эногастрономическими объектами, отелями, главными достопримечательностями Крыма.
Я. Павленко отметила, что в рамках проекта виноделы Крыма познакомят туристов с работой винной отрасли, образцами различных вин, будут проводить дегустации, уроки виноделия,
Проект «Винной дороги» виноделы Крыма планируют реализовать совместно с министерствами экономразвития, курортов и туризма, сельского хозяйства, а также культуры республики.
Планируется, что финансироваться проект будет из федерального, регионального бюджетов и за счет частных инвесторов.