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11:29 (мск), источник: Интерфакс

«Винную дорогу» протяженностью около 480 км хотят создать в Крыму

20 апреля. Interfax-Russia.ru — Саморегулируемая организация виноградарей и виноделов Крыма представила на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) концепцию проекта «Винная дорога Крыма», передает корреспондент «Интерфакса».

«Винная дорога Крыма» охватит практически весь полуостров, ее общая продолжительность составит около 480 км, — сообщила на профильной сессии ЯМЭФ председатель совета СРО виноградарей и виноделов Крыма, генеральный директор ФГУП ПАО «Массандра» Янина Павленко.

По ее словам, винный маршрут будет разбит на три части — западную, севастопольскую, южного берега Крыма. Расстояние между точками притяжения на маршруте будет составлять не более 50−70 км. Планируется, что в рамках «Винной дороги» будут реализованы различные программы, рассчитанные как на профессионалов отрасли, так и на туристов, желающих разнообразить отдых.

В рамках работы над «Винной дорогой» уже создана карта Крыма с нанесенными на нее локальными винными маршрутами, «винными деревнями», эногастрономическими объектами, отелями, главными достопримечательностями Крыма.

Я. Павленко отметила, что в рамках проекта виноделы Крыма познакомят туристов с работой винной отрасли, образцами различных вин, будут проводить дегустации, уроки виноделия, матер-классы и обучающие семинары. Также туристы познакомятся с местной эко-продукцией: сырами, хлебом, другой агропродукцией, посетят достопримечательности полуострова.

Проект «Винной дороги» виноделы Крыма планируют реализовать совместно с министерствами экономразвития, курортов и туризма, сельского хозяйства, а также культуры республики.

Планируется, что финансироваться проект будет из федерального, регионального бюджетов и за счет частных инвесторов.

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