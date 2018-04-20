В регионе капитально отремонтируют трассу Калининград — Полесск

По его словам, финансировать эти работы планируется по приоритетной программе Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». На протяжении двух последних лет бюджет по этому проекту составлял 1,2 млрд рублей в год. Какие ещё дороги будут ремонтировать по программе БКД и сколько на это потратят, станет известно после принятия в регионе комплексной схемы организации дорожного движения.