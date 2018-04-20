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15:54 (мск), источник: Клопс.ru

В регионе капитально отремонтируют трассу Калининград — Полесск

Власти Калининградской области планируют полностью отремонтировать трассу Калининград — Полесск. Об этом сообщил региональный координатор Дмитрий Анисимов во время общественных слушаний по программе «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Клопс.ru

По его словам, начать работы планируется в 2019 году.

«Ремонт всей дороги стоит около двух миллиардов. Будет комплексный подход с заменой водопропускных труб, мостов, освещения, строительством тротуаров», — отметил Анисимов.

По его словам, финансировать эти работы планируется по приоритетной программе Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». На протяжении двух последних лет бюджет по этому проекту составлял 1,2 млрд рублей в год. Какие ещё дороги будут ремонтировать по программе БКД и сколько на это потратят, станет известно после принятия в регионе комплексной схемы организации дорожного движения.

По программе БКД в этом году отремонтируют улицу Безымянную и начнут реконструкцию Шатурской. После 2019 года региональные власти обещают уделять больше внимания дорогам востока области.

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