Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов обсудили «Золотое кольцо Боспорского царства»

Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Губернатор Краснодарского края отправился с рабочим визитом в Ялту на IV Ялтинский международный экономический форум.

В рамках этого мероприятия Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили туристическое сотрудничество двух регионов. Новой «фишкой» может стать проект под рабочим называнием «Золотое кольцо Боспорского царства».

Маршрут соединит 17 городов Кубани, Крыма и Ростовской области и, по мнению его создателей, сможет составить конкуренцию «Золотому кольцу России». Импульсом для развития этого проекта может стать открытие Керченского моста. Это событие должно состояться уже в ближайшие месяцы.