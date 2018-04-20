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18:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Многодетные семьи и сироты справили новоселье в Болгаре

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сироты, многодетные семьи и переселенцы из аварийного жилья заселились в 36-квартирный дом по ул. Вахитова в Болгаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ.

Там отметили, что новоселы получили квартиры в чистовой отделке, с газовыми котлами в доме с индивидуальным отоплением. Жильцы высоко оценили качество нового жилья.

«Очень счастлива, что переедем в новую квартиру, до этого приходилось жить в съемной. Здорово, что в доме индивидуальное отопление», — рассказала журналистам новосел Оксана Саитова. Вместе с 3-летней дочерью она получила квартиру по программе обеспечения жильем детей-сирот.

Ключи от новой 100-метровой квартиры получила и многодетная семья Советниковых. Супруги Юрий и Елена воспитывают пятерых детей. Глава семьи трудится сварщиком, а его жена — домохозяйка.

«Семья у нас большая, поэтому нам нужно много места. Радует качественная чистовая отделка, просторные комнаты», — отметила преимущества нового жилья Елена Советникова. Она добавила, что новоселье состоялось благодаря программе обеспечения жильем многодетных семей.

В период с 2013 по 2017 год в рамках республиканских программ жилье получили более 1,5 тыс. детей-сирот. В этом году новоселье должны справить еще 297 таких детей, отметили в Госжилфонде.

Там добавили, с 2008 года в республике работает и программа для многодетных семей. В ней могут участвовать семьи с пятью и более детьми. При этом они должны быть зарегистрированы и проживать родителями. За 10 лет программа помогла получить новые квартиры 388 татарстанским многодетным семьям. В этом году она продолжится — жилищные условия улучшат еще 47 таких семей.

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