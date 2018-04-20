Крымские вина «Массандры» — на китайский рынок
Крымские вина должны заполнить китайский рынок.
Крымские вина должны заполнить китайский рынок.
Такое мнение в рамках дискуссионных площадок ЯМЭФ выразила ген. директор «Массандры» Янина Павленко. Объемы поставок продукции «Массандры» в Китай однозначно возрастут… Я пока не озвучиваю цифры, но если все удастся, то мы сможем полностью загрузить наши производственные мощности благодаря Китаю. Для нас это очень важно, — отметила она.
Павленко напомнила, что компания уже поставляет свою продукцию в Казахстан и Беларусь. Первую после воссоединения Крыма с Россией партию вина отправили в Китай в июле 2016 года. Опыт оказался удачным.
«Масандра», основанная более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в РФ по выращиванию винограда и производству виноградных вин. Всего в хозяйстве около 4 тыс. га виноградников. Крупнейшая в мире коллекция вин предприятия, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса.