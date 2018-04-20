Крымские вина «Массандры» — на китайский рынок

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Такое мнение в рамках дискуссионных площадок ЯМЭФ выразила ген. директор «Массандры» Янина Павленко. Объемы поставок продукции «Массандры» в Китай однозначно возрастут… Я пока не озвучиваю цифры, но если все удастся, то мы сможем полностью загрузить наши производственные мощности благодаря Китаю. Для нас это очень важно, — отметила она.

Павленко напомнила, что компания уже поставляет свою продукцию в Казахстан и Беларусь. Первую после воссоединения Крыма с Россией партию вина отправили в Китай в июле 2016 года. Опыт оказался удачным.