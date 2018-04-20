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17:28 (мск), источник: Вести Сочи

Разбитый штормом участок Имеретинской набережной обещают восстановить к июню

Январский шторм в Сочи разрушил часть Имеретинской набережной. Несмотря на то, что ее строили с учетом возможных морских бурь, волны повредили как береговые, так и подводные конструкции.

Потребовался капитальный ремонт. Генеральным подрядчиком была выбрана компания с большим опытом строительства укрепительных сооружений, в том числе горных. Сейчас работа идет круглосуточно.

Имеретинскую набережную нужно не только восстановить, но и сделать устойчивой от штормов. Для этого строители используют десятки технологических приемов. Многослойное гидротехническое сооружение толщиной в несколько метров строится не только на суше, но и выдвигается на 30 метров в море.

«Ввиду того, что море постоянно изменяется, рельеф дна постоянно изменяется, необходим комплекс усиливающих мероприятий. Мы дополнительные делаем усиливающие мероприятия как по береговой части, так и по морской части», — рассказал заместитель директора компании-подрядчика Евгений Григоренко.

Восстановить парапет и защитный откос берегоукрепления предполагается к 10 мая. Полностью эта часть набережной, включая зону променада, будет готова к июню.

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