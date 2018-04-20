Новак не согласился с мнением Трампа о влиянии искусственных ограничений на нефть

Источник: Агентство «Москва»

«Мы думаем, что на цену влияет очень большое количество разных факторов, тот же баланс спроса и предложения. Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн б/с. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — сказал Новак в интервью Bloomberg TV.

«Вспомним, в каком состоянии находилась добыча нефти в Техасе. Полтора года назад на форуме в Хьюстоне все радовались, что благодаря сделке удалось восстановить добычу нефти в Техасе», — отметил он.

Мы не можем сказать, что цены кто-то искусственно завышает или занижает. Они формируются исходя из спроса и предложения. Александр Новак Министр энергетики России

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Ранее Трамп написал в своем твиттере: «Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!».