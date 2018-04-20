В Ростове на крыше аэропорта Платов построят беседки для пассажиров
Летом 2018 года на крыше ростовского аэропорта Платов должны появиться беседки для
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Летом 2018 года на крыше ростовского аэропорта Платов должны появиться беседки для
Согласно документу на портале госзакупок, «Ростоваэроинвест» объявил тендер на выполнение работ по изготовлению и монтажу беседок на кровлю
Максимальная стоимость контракта составляет 4 млн рублей.
Потенциальному подрядчику необходимо будет изготовить и установить беседки до 1 июня 2018 года.
Международный аэропорт Платов построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объект находится в Аксайском районе в 30 км севернее Ростова.