В Ростове на крыше аэропорта Платов построят беседки для пассажиров

Согласно документу на портале госзакупок, «Ростоваэроинвест» объявил тендер на выполнение работ по изготовлению и монтажу беседок на кровлю VIP-терминала.

Максимальная стоимость контракта составляет 4 млн рублей.

Потенциальному подрядчику необходимо будет изготовить и установить беседки до 1 июня 2018 года.