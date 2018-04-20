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17:35 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове на крыше аэропорта Платов построят беседки для пассажиров

Летом 2018 года на крыше ростовского аэропорта Платов должны появиться беседки для вип-пассажиров.

Согласно документу на портале госзакупок, «Ростоваэроинвест» объявил тендер на выполнение работ по изготовлению и монтажу беседок на кровлю VIP-терминала.

Максимальная стоимость контракта составляет 4 млн рублей.

Потенциальному подрядчику необходимо будет изготовить и установить беседки до 1 июня 2018 года.

Международный аэропорт Платов построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объект находится в Аксайском районе в 30 км севернее Ростова.

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