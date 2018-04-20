Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В следующий раз я прерву заседание»: Небензя осадил Хейли в ООН
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
48-летняя Вайс и 50-летний Крейг готовятся к рождению первенца
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Это очень смешно: записки молодого папы
Мам возмутил возможный запрет провоза детей в колясках в метро
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
DWN: одна искра — и «состязания» РФ с НАТО перерастут в войну
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Джоли бурно отреагировала на новость о романе Питта
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10Самые живописные мосты мира
20:21 (мск), источник: Publika.md

В село Бульбоака перестали пускать грузовики весом больше 12 тонн

В селе Бульбоака Новоаненского района проверяют грузовики.

Источник: Publika.md

Машины весом больше 12 тонн направляют по объездной дороге. Проверки начали по распоряжению министра экономики после жалоб местных жителей.

Читайте также
Стены трясутся, штукатурка сыпется: жители села Бульбоака жалуются на ежедневный поток грузовиков

«Общая масса — 39 тонн 700 килограммов. Водитель обязан свернуть направо. В противном случае он будет наказан в соответствии с Кодексом о правонарушениях», — cказал главный инспектор Национального агентства автотранспорта Тудор Банарь.

«Я никогда не проезжал через Бульбоаку. На въезде есть знак — “до 12 тонн”. По селу можно ехать только порожняком и со скоростью меньше 30 км/ч».

Взвешивают и грузовики, заезжающие на национальные трассы. Здесь ограничение — до 40 тонн.

Останавливают грузовики и патрульные инспекторы.

«Жители села жалуются, что грузовики едут с большой скоростью. Сейчас на этом участке мало крупнотоннажных грузовиков. Но нарушения встречаются. Мы в таких случаях составляем протоколы», — cказал инспектор НПИ Александр Колбасюк.

Местные жители надеются, что после проверок нарушений не будет вообще.

«Это хорошо, но посмотрим, что будет дальше. Надеемся на лучшее».

«Сейчас снижают скорость, а раньше ездили очень быстро».

Две недели назад Publika TV показала репортаж из села Бульбоака. Местные жители жаловались на водителей грузовиков, проезжающих по улицам. По стенам множества домов из-за этого поползли трещины.

Все новости региона
Демпартия США подала в суд на Россию, команду Трампа и WikiLeaks
Турция забрала свой золотой запас из США
Родинка-татуировка поможет диагностировать рак на ранних стадиях
Германия не лидер: паспорт какой страны дает больше преимуществ
Государство «захватывает» рынок пенсионных накоплений
ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга доверия к Владимиру Путину
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Венгер уходит. Уходит эпоха «Арсенал» объявил об историческом событии — по окончании сезона с поста главного тренера уйдет Арсен Венгер
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь