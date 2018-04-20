В село Бульбоака перестали пускать грузовики весом больше 12 тонн
В селе Бульбоака Новоаненского района проверяют грузовики.
В селе Бульбоака Новоаненского района проверяют грузовики.
Машины весом больше 12 тонн направляют по объездной дороге. Проверки начали по распоряжению министра экономики после жалоб местных жителей.
«Общая масса — 39 тонн 700 килограммов. Водитель обязан свернуть направо. В противном случае он будет наказан в соответствии с Кодексом о правонарушениях», — cказал главный инспектор Национального агентства автотранспорта Тудор Банарь.
«Я никогда не проезжал через Бульбоаку. На въезде есть знак — “до 12 тонн”. По селу можно ехать только порожняком и со скоростью меньше 30 км/ч».
Взвешивают и грузовики, заезжающие на национальные трассы. Здесь ограничение — до 40 тонн.
Останавливают грузовики и патрульные инспекторы.
«Жители села жалуются, что грузовики едут с большой скоростью. Сейчас на этом участке мало крупнотоннажных грузовиков. Но нарушения встречаются. Мы в таких случаях составляем протоколы», — cказал инспектор НПИ Александр Колбасюк.
Местные жители надеются, что после проверок нарушений не будет вообще.
«Это хорошо, но посмотрим, что будет дальше. Надеемся на лучшее».
«Сейчас снижают скорость, а раньше ездили очень быстро».
Две недели назад Publika TV показала репортаж из села Бульбоака. Местные жители жаловались на водителей грузовиков, проезжающих по улицам. По стенам множества домов