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20:22 (мск), источник: Publika.md

КПП в Паланке отремонтируют и расширят на 20%

Контрольно-пропускной пункт в Паланке отремонтируют. Территорию расширят на 20%, и благодаря совместному контролю молдавских и украинских пограничников и таможенников пропускная способность пункта удвоится.

Источник: Publika.md

«Это — въезд в нашу страну. Здесь будет отдельная полоса для автобусов, которая проходит в непосредственной близости к административному корпусу. Две полосы — для автомобилей и две — для грузовиков. Они на самом краю строительной площадки», — сказал менеджер проекта Адриан Беженару.

«Особое внимание уделили насыпи, так как в этой зоне близко проходят грунтовые воды. Сейчас уже сделали разметку для фундамента», — cообщил глава Таможенной службы Виталий Врабие.

Обустройство ведется на площади более чем два с половиной гектара. Таможня работает и сейчас, несмотря на ремонтные работы.

С проверкой на стройплощадку приехали премьер Павел Филип и глава делегации ЕС в Молдове Петр Михалко. Глава кабмина отметил, что именно этот КПП станет образцом пограничного пункта европейского уровня.

«Надеюсь, что спустя какое-то время вообще не будет необходимости в этом КПП, когда Украина и Молдова войдут в Евросоюз», — cказал премьер-министр Павел Филип.

«Этот проект поможет укрепить сотрудничество между двумя странами в плане таможенного и фитосанитарного контроля, а также обеспечит быстрый и безопасный обмен информацией», — отметил глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

На обустройство КПП Паланка выделили около пяти с половиной миллионов евро, из которых четыре с половиной миллиона предоставил Европейский союз, а миллион — правительство Молдовы.

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