КПП в Паланке отремонтируют и расширят на 20%

«Это — въезд в нашу страну. Здесь будет отдельная полоса для автобусов, которая проходит в непосредственной близости к административному корпусу. Две полосы — для автомобилей и две — для грузовиков. Они на самом краю строительной площадки», — сказал менеджер проекта Адриан Беженару.



«Особое внимание уделили насыпи, так как в этой зоне близко проходят грунтовые воды. Сейчас уже сделали разметку для фундамента», — cообщил глава Таможенной службы Виталий Врабие.



Обустройство ведется на площади более чем два с половиной гектара. Таможня работает и сейчас, несмотря на ремонтные работы.



С проверкой на стройплощадку приехали премьер Павел Филип и глава делегации ЕС в Молдове Петр Михалко. Глава кабмина отметил, что именно этот КПП станет образцом пограничного пункта европейского уровня.



«Надеюсь, что спустя какое-то время вообще не будет необходимости в этом КПП, когда Украина и Молдова войдут в Евросоюз», — cказал премьер-министр Павел Филип.



«Этот проект поможет укрепить сотрудничество между двумя странами в плане таможенного и фитосанитарного контроля, а также обеспечит быстрый и безопасный обмен информацией», — отметил глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.



На обустройство КПП Паланка выделили около пяти с половиной миллионов евро, из которых четыре с половиной миллиона предоставил Европейский союз, а миллион — правительство Молдовы.