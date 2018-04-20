Узбекистан занял пятое место в мире по выбросам углекислого газа

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata выложила результаты исследования, согласно которому Узбекистан занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа. Специалисты учитывали данные за 2016 год.

Эти данные основываются на соотношении выбросов СО2 вследствие сжигания топлива — нефти, газа и угля, а также внутреннего валового продукта. В случае Узбекистана показатель составил 0,596 кг на единицу ВВП.