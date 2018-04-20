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18:53 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан занял пятое место в мире по выбросам углекислого газа

Соответствующий рейтинг опубликовали специалисты международного энергетического агентства Enerdata, они учитывали данные за 2016 год.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Независимая информационно-консалтинговая компания Enerdata выложила результаты исследования, согласно которому Узбекистан занимает пятое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа. Специалисты учитывали данные за 2016 год.

Эти данные основываются на соотношении выбросов СО2 вследствие сжигания топлива — нефти, газа и угля, а также внутреннего валового продукта. В случае Узбекистана показатель составил 0,596 кг на единицу ВВП.

При этом в 2012 году Узбекистан занимал первое место в этом рейтинге, тогда соотношение было равно 0,881 кг на единицу ВВП. К 2016 году объем парникового газа уменьшился на 3%.

Возглавила рейтинг Россия. В этой стране выбросы интенсивного газа составляют 0,722 кг на единицу ВВП. За ней следуют ЮАР, Украина и Казахстан с показателями в 0,720 кг, 0,672 кг и 0,604 кг на единицу ВВП соответственно.

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