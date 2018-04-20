Узбекистан занял пятое место в мире по выбросам углекислого газа
Соответствующий рейтинг опубликовали специалисты международного энергетического агентства Enerdata, они учитывали данные за 2016 год.
Соответствующий рейтинг опубликовали специалисты международного энергетического агентства Enerdata, они учитывали данные за 2016 год.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Независимая
Эти данные основываются на соотношении выбросов СО2 вследствие сжигания топлива — нефти, газа и угля, а также внутреннего валового продукта. В случае Узбекистана показатель составил 0,596 кг на единицу ВВП.
Возглавила рейтинг Россия. В этой стране выбросы интенсивного газа составляют 0,722 кг на единицу ВВП. За ней следуют ЮАР, Украина и Казахстан с показателями в 0,720 кг, 0,672 кг и 0,604 кг на единицу ВВП соответственно.