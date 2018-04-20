В Башкирии повысят зарплаты муниципальным служащим
Об этом сегодня рассказал Рустэм Хамитов на съезде представителей местного самоуправления. Гульшат Валеева расскажет подробнее.
Об этом сегодня рассказал Рустэм Хамитов на съезде представителей местного самоуправления. Гульшат Валеева расскажет подробнее.
Выступление главы Акбулатовского сельсовета зал ежеминутно прерывал овациями. Слишком злободневные вопросы озвучивал Фагил Нигаматьянов в своём докладе. Съезд муниципальных образований республики — это самое подходящее место встречи представителей муниципалитетов для обсуждения актуальных проблем. Добиться единого стандарта качества жизни, будь то жизнь в мегаполисе или в глубинке — это одна из приоритетных задач для республики на ближайшие семь лет, рассказал Рустэм Хамитов в своём выступлении.
Глава республики также отметил, что власть должна становиться более открытой. Рустэм Хамитов сообщил, что уже изменил график личного приёма граждан, сделав его еженедельным. И посоветовал главам муниципалитетов последовать его примеру.
Накануне профессионального праздника Рустэм Хамитов также поздравил победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование». В родной Октябрьский глава города Алексей Шмелёв увезёт сразу два диплома. Один из которых — как раз за самую эффективную обратную связь с местными жителями.
Уже после церемонии награждения глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил собравшимся ещё одну новость: совсем скоро всех муниципальных служащих ожидает повышение заработной платы.