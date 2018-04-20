В Башкирии повысят зарплаты муниципальным служащим

Источник: ГТРК Башкортостан

Выступление главы Акбулатовского сельсовета зал ежеминутно прерывал овациями. Слишком злободневные вопросы озвучивал Фагил Нигаматьянов в своём докладе. Съезд муниципальных образований республики — это самое подходящее место встречи представителей муниципалитетов для обсуждения актуальных проблем. Добиться единого стандарта качества жизни, будь то жизнь в мегаполисе или в глубинке — это одна из приоритетных задач для республики на ближайшие семь лет, рассказал Рустэм Хамитов в своём выступлении.

Глава республики также отметил, что власть должна становиться более открытой. Рустэм Хамитов сообщил, что уже изменил график личного приёма граждан, сделав его еженедельным. И посоветовал главам муниципалитетов последовать его примеру.

Накануне профессионального праздника Рустэм Хамитов также поздравил победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование». В родной Октябрьский глава города Алексей Шмелёв увезёт сразу два диплома. Один из которых — как раз за самую эффективную обратную связь с местными жителями.