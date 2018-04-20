Райффайзенбанк восстановил работу всех сервисов после сбоя
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Райффайзенбанк восстановил работу всех сервисов после технического сбоя, говорится в сообщении на сайте банка.
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Райффайзенбанк восстановил работу всех сервисов после технического сбоя, говорится в сообщении на сайте банка.
«Все банковские сервисы работают в штатном режиме. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — отмечает банк.
Технический сбой, в результате которого стали недоступны многие сервисы Райффайзенбанка, произошел этой ночью. Клиенты банка, в частности, не могли совершить операции через сайт или мобильное приложение, в том числе
При этом Райффайзенбанк подчеркивал, что сбой в работе его сервисов не связан с возможной блокировкой ресурсов Роскомнадзором.
Причину сбоя банк не называет. «Причину пока оцениваем», — сообщили «Интерфаксу» в