Райффайзенбанк восстановил работу всех сервисов после сбоя

Источник: Reuters

«Все банковские сервисы работают в штатном режиме. Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — отмечает банк.

Читайте также Клиенты Райффайзенбанка не могут оплатить покупки и снять деньги в банкоматах

Технический сбой, в результате которого стали недоступны многие сервисы Райффайзенбанка, произошел этой ночью. Клиенты банка, в частности, не могли совершить операции через сайт или мобильное приложение, в том числе из-за сбоя в доставке смс-оповещений, отмечала кредитная организация в твиттере. Долгое время были недоступны операции по дебетовым картам.

При этом Райффайзенбанк подчеркивал, что сбой в работе его сервисов не связан с возможной блокировкой ресурсов Роскомнадзором.