Силуанов не исключил временную национализацию санкционных компаний

Источник: РИА Новости

«Пока мы этого не рассматриваем. В части “Русала” таких предложений не получали от компании», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, идет ли речь о национализации «Русала».

«А в целом, как принцип поддержки (санкционных компаний — ред.) можем, наверное, рассматривать национализацию за какую-то символическую сумму с тем, чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом это может рассматриваться с тем, чтобы, если собственники попали под санкции, предприятие попало под санкции, на каком-то этапе работы этого предприятия снять давление», — добавил он.