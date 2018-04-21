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02:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Санкции сыграли на повышение

На минувшей неделе вопреки обещаниям Вашингтона новых санкций против России не последовало. Этим воспользовались иностранные инвесторы, нарастившие вложения в подешевевшие российские активы. Объем портфельных инвестиций за минувшую неделю составил рекордные за последний год $215 млн. Однако рассчитывать на устойчивость тенденции не стоит, поскольку основной приток идет со стороны спекулянтов, готовых оперативно вывести свои средства.

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Иностранные инвесторы на прошлой неделе агрессивно наращивали вложения на российском рынке, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

По оценке «Ъ», основанной на данных BofA Merrill Lynch (учитывают данные EPFR), за неделю, закончившуюся 18 марта, фонды, ориентированные на Россию, привлекли рекордный с начала февраля 2017 года объем — $215 млн. За две недели вложения в российские фонды превысили $300 млн.

Фактически инвесторы активизировали свои действия на российском рынке почти сразу после введения новых санкций США в начале апреля. Под санкции попали 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний. Расширение санкций оказалось неожиданным и вызвало обвал на российском рынке акций. По итогам 9 апреля индекс РТС рухнул на 11% и вернулся к минимальным значениям с августа прошлого года.

Однако вопреки опасениям участников рынка и обещаниям официальных представителей США дальнейшего ужесточения санкций не произошло — на минувшей неделе президент США Дональд Трамп отложил их введение. «Снижение агрессивной риторики в отношении России в совокупности с отсутствием катастрофических последствий ракетных ударов по Сирии привели к тому, что большинство инвесторов расценили текущие ценовые уровни привлекательными для входа в российские активы», — отмечает портфельный управляющий группы «Тринфико» Фарит Закиров.

Росту оптимизма инвесторов в отношении рублевых активов способствовало и повышение цен на нефть.

На текущей неделе стоимость нефти Brent впервые с ноября 2014 года поднялась выше уровня $75 за баррель. По данным Reuters, в пятницу котировки североморской нефти на спот-рынке снизились, но лишь до $74,5 за баррель. Между тем за две недели рост составил более 13%.

«Цена на нефть выше $70 за баррель, несмотря на любые санкции, приводит к росту эффективности работы российского нефтяного сектора, выполнению федерального бюджета и беспроблемной работе всех остальных предприятий», — отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович.

В таких условиях российский рынок акций на минувшей неделе оказался в числе лидеров роста среди рынков развивающихся и развитых стран.

С начала недели индекс РТС вырос на 3,7%, до 1145,8 пункта, отыграв большую часть снижения. В то же время ведущие азиатские индексы поднялись на 0,7−2%, европейские и американские индексы выросли в пределах 1,8%.

Впрочем, рассчитывать на дальнейший устойчивый приток иностранных инвестиций в российские фонды не стоит, отмечают участники рынка. Ведь большая часть инвестиций за минувшие две недели пришлась на спекулятивный класс фондов — ETF. По оценкам «Ъ», в эту категорию фондов инвесторы вложили около $200 млн.

«Наиболее рисковые инвесторы решили, что постсанкционная распродажа хороший момент для того, чтобы “поймать отскок” в сильно просевших российских активах. И в зависимости от дальнейшего развития геополитических рисков волатильность притоков и оттоков будет очень большой», — считает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Виталий Гайдаев

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