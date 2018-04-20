Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
10 нелепых образов звезд: фестивальное настроение
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
DWN: одна искра — и «состязания» РФ с НАТО перерастут в войну
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
22:24 (мск), источник: ТАСС

Россия увеличила импорт пальмового масла в январе-феврале на 36,7%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Объем импорта пальмового масла и его фракции в РФ в январе-феврале 2018 г. вырос на 36,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил 170 тыс. т., говорится в материалах Росстата.

Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, и их фракции за отчетный период вырос в 2,5 раза и составил 4,4 тыс. т. Импорт кокосового (копрового), пальмоядрового или масло бабассу и их фракции за первые два месяца 2018 года снизился на 33% и составил 9,9 тыс. т.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил о том, что в России планируется введение маркировки молочных продуктов с содержанием пальмового масла, которая будет занимать 30% этикетки и сообщать, что «в продукте содержатся немолочные жиры, в том числе пальмовое масло».

Согласование регламента проводится со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется, что этот вопрос может быть решен к середине 2018 г.

Пальмовое масло: акциз вводить не будут, но маркировать обяжут
Во время загрузки произошла ошибка.
23 апреля 2016© Ньюстюб
 США уверяют, что именно так Россия получила их технологию "стелс"
Буш-младший дал Путину неожиданную характеристику
Демпартия США подала в суд на Россию, команду Трампа и WikiLeaks
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
Умер шведский диджей Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
МОК поддержал новые санкции против россиян
Силуанов не исключил национализации санкционных компаний
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь