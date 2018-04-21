Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Что будет, если «закончились права»
Папа написал письмо годовалой дочке о своей послеродовой депрессии
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Макаревич призвал отключить населению России электричество
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
68-летний Ричард Гир тайно женился на 35-летней возлюбленной
Любовь Толкалина позирует в пиджаке и брюках с лампасами
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
00:33 (мск), источник: РИА Новости

Минфин США обвинил Китай в выдаче «непрозрачных» кредитов

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава американского минфина Стивен Мнучин призвал Международный валютный фонд (МВФ) к более активной роли в регулировании долговой нагрузки стран-должников, так как такие «непрозрачные кредиторы», как Китай, дестабилизируют рынок заимствований.

«Рост суверенных и частных кредитов, особенно в странах с уже и без того высоким долговым обременением, усложняет процессы урегулирования задолженности, необходимые для восстановления устойчивости их долга. Все чаще мы видим случаи неконтролируемого непрозрачного процесса кредитования этих стран суверенными развивающимися кредиторами, такими, как Китай, или частными компаниями», — заявил Мнучин, выступая на весенней встрече в МВФ.

Мнучин отметил, что такие заимствования создают проблемы при реструктуризации задолженности стран-должников и чётких правил в данном случае урегулирования этого вопроса не существует.

«МВФ может сыграть решающую роль в этом вопросе путем более регулярного и надежного взаимодействия с этими субъектами, через содействие использованию механизмов обеспечения устойчивости долга правительствами странами-членами фонда», — пояснил он.

Ранее с похожими обвинениями в адрес Китая выступили эксперты в американском институте CSIS. Среди них был и представитель американского Минфина.

Китай вырабатывает правила игры в противостоянии с США
Во время загрузки произошла ошибка.
10 апреля© Ньюстюб
 В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины
Как Россия использует найденные в Сирии ракеты США
В Британии определили основных подозреваемых в «деле Скрипаля»
Парикмахера в Великобритании посадили в тюрьму за стрижку
МОК поддержал новые санкции против россиян
Умер шведский диджей Avicii
Россия и Украина разорвали информационное сотрудничество
Минфин готов рассмотреть просьбу Монголии о выделении кредита
Россия увеличила импорт пальмового масла в январе-феврале
Спорт
Казань — в шаге от Кубка Гагарина В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл в Москве ЦСКА
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь