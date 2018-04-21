За продажу шапок с коноплей директора магазина оштрафовали в Иркутске
Шапки изъяли и уничтожили.
Шапки изъяли и уничтожили.
В Иркутске рассматривали административное правонарушение, которое совершил директор магазина. А все дело в том, что в супермаркете продавали шапки… с растительным орнаментом, а именно, — с изображением конопли.
— Реклама растения, содержащего наркотические средства, нарушает требования Федерального закона «О рекламе», — сообщили в Кировском районном суде Иркутска. — Наркотик запрещен к обороту в Российской Федерации.
Продавались
А в это время в Перми изъяли партию носков с изображением листьев конопли. Предпринимателя оштрафовали за незаконную рекламу содержащих наркотики растений.