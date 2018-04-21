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09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

За продажу шапок с коноплей директора магазина оштрафовали в Иркутске

Шапки изъяли и уничтожили.

В Иркутске рассматривали административное правонарушение, которое совершил директор магазина. А все дело в том, что в супермаркете продавали шапки… с растительным орнаментом, а именно, — с изображением конопли.

— Реклама растения, содержащего наркотические средства, нарушает требования Федерального закона «О рекламе», — сообщили в Кировском районном суде Иркутска. — Наркотик запрещен к обороту в Российской Федерации.

Продавались чудо-шапки в январе этого года в иркутском супермаркете. Головной убор тут же изъяли. И еще провели экспертизу, которая показала, что изображение листа конопли вызывает у подростков и молодых людей ассоциации с наркотиками. Суд признал директора виновной и назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей.

А в это время в Перми изъяли партию носков с изображением листьев конопли. Предпринимателя оштрафовали за незаконную рекламу содержащих наркотики растений.

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