За продажу шапок с коноплей директора магазина оштрафовали в Иркутске

В Иркутске рассматривали административное правонарушение, которое совершил директор магазина. А все дело в том, что в супермаркете продавали шапки… с растительным орнаментом, а именно, — с изображением конопли.

— Реклама растения, содержащего наркотические средства, нарушает требования Федерального закона «О рекламе», — сообщили в Кировском районном суде Иркутска. — Наркотик запрещен к обороту в Российской Федерации.

Продавались чудо-шапки в январе этого года в иркутском супермаркете. Головной убор тут же изъяли. И еще провели экспертизу, которая показала, что изображение листа конопли вызывает у подростков и молодых людей ассоциации с наркотиками. Суд признал директора виновной и назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей.