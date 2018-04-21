Встреча Минфина с инвесторами в Вашингтоне прошла с упором на санкции
По словам главы министерства Антона Силуанова, инвесторов интересовало, как Россия собирается реагировать на санкции и строить свою финансовую и бюджетную политику.
По словам главы министерства Антона Силуанова, инвесторов интересовало, как Россия собирается реагировать на санкции и строить свою финансовую и бюджетную политику.
ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Встреча Минфина РФ с инвесторами на полях весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка была посвящена санкционной тематике. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как мы будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях. В этот раз добавилось больше санкционной тематики», — сказал министр. Он пояснил, что на встрече присутствовали в основном американские инвесторы.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Рестрикции коснулись «Рособоронэкспорта», «Российской финансовой корпорации» и «Русала». В черные списки также попали глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.