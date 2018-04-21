Встреча Минфина с инвесторами в Вашингтоне прошла с упором на санкции

«Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовала ситуация в России, санкции, как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как мы будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях. В этот раз добавилось больше санкционной тематики», — сказал министр. Он пояснил, что на встрече присутствовали в основном американские инвесторы.