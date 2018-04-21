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11:24 (мск), источник: ТАСС

Титов назвал нецелесообразной программу приватизации в текущих условиях в России

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в стране частично закрыт иностранный капитал и сложно найти инвесторов.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Программа приватизации федерального имущества в условиях, когда частично закрыт иностранный капитал и найти инвесторов внутри России сложно, нецелесообразна. Таким мнением поделился с ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

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«Большая программа приватизации, я думаю, что нет (нецелесообразна — прим. ТАСС). Такого рода инвестиции внутри страны найти, конечно, сложнее. Мы при приватизации должны ориентироваться и на иностранный капитал. Пока иностранный капитал практически закрыт — это касается и западного, и восточного», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Титов также отметил, что все основные программы могут не дать результатов с точки зрения денег.

«Вопрос в том, что программа приватизации у нас в стране должна идти не сверху, как у нас представляется программа приватизации: продать “Газпром”, “Роснефть” и крупные компании. Приватизация должна идти снизу. У нас огромное количество собственности у МУП, ФГУП, которые абсолютно не умеют ею управлять, банкротятся, долги огромные. Надо снизу начинать, продавать все ненужное, причем даже не за деньги, за рубль продавать инфраструктуру», — пояснил Титов.

4-й ЯМЭФ проходит 19—21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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