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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму построят стеклотарный завод за 1,2 миллиарда рублей

Под строительство выделят участок площадью 10 гектар.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму появится завод по производству стеклотары. Строить его будут в селе Укромное под Симферополем. Соответствующее соглашение было подписано на Ялтинском международном экономическом форуме.

— Согласно подписанному документу, завод будет располагаться на участке площадью 10 гектар. Завод по производству стеклотары мощностью 1,2 миллиона бутылок в год предполагает создание 159 рабочих мест, — сообщает Корпорация развития Крыма.

Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Половину этой суммы инвестор планирует вложить уже в первый год.

Напомним, на ЯМЭФ-2018 будут заключены соглашения более чем на 100 миллиардов рублей. В Крым приехали иностранные гости из 70 стран.

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