В Крыму построят стеклотарный завод за 1,2 миллиарда рублей
Под строительство выделят участок площадью 10 гектар.
Под строительство выделят участок площадью 10 гектар.
В Крыму появится завод по производству стеклотары. Строить его будут в селе Укромное под Симферополем. Соответствующее соглашение было подписано на Ялтинском международном экономическом форуме.
— Согласно подписанному документу, завод будет располагаться на участке площадью 10 гектар. Завод по производству стеклотары мощностью 1,2 миллиона бутылок в год предполагает создание 159 рабочих мест, — сообщает Корпорация развития Крыма.
Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Половину этой суммы инвестор планирует вложить уже в первый год.
Напомним, на ЯМЭФ-2018 будут заключены соглашения более чем на 100 миллиардов рублей. В Крым приехали иностранные гости из 70 стран.