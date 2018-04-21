В Крыму построят стеклотарный завод за 1,2 миллиарда рублей

Источник: Комсомольская правда

В Крыму появится завод по производству стеклотары. Строить его будут в селе Укромное под Симферополем. Соответствующее соглашение было подписано на Ялтинском международном экономическом форуме.

— Согласно подписанному документу, завод будет располагаться на участке площадью 10 гектар. Завод по производству стеклотары мощностью 1,2 миллиона бутылок в год предполагает создание 159 рабочих мест, — сообщает Корпорация развития Крыма.

Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей. Половину этой суммы инвестор планирует вложить уже в первый год.