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20:08 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области запустят инкубатор бизнеса высоких технологий

Создание площадки анонсировали члены правительства региона.

Источник: Reuters

В Калининградской области запустят бизнес-инкубатор для предпринимателей, занимающихся высокими технологиями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заявление о запуске бизнес-инкубатора власти Калининградской области сделали на встрече с коллегами из Новгорода. В рамках проекта предпринимателям будет предоставляться готовое помещение с необходимым техническим оборудованием по льготной арендной ставке.

Делегация Новгородской области встретилась с вице-премьером Александром Шендерюком-Жидковым. Целью визита в регион стало изучение опыта Калининграда по привлечению инвесторов и туристов и развитию инфраструктуры для бизнеса.

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