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01:47 (мск), источник: Интерфакс

Евросоюз и Мексика заключили соглашение о свободной торговле

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Евросоюз и Мексика достигли в субботу принципиальной договоренности о новом соглашении о свободной торговле.

«С заключением этого соглашения Мексика присоединяется к Канаде, Японии и Сингапуру в растущем списке партнеров, желающих сотрудничать с ЕС в защите открытой, справедливой и основанной на правилах торговли», — заявил в связи с этим председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Принципиальное соглашение с Мексикой последовало за заключенной в прошлом году сделкой с Японией и предваряет начинающиеся на следующей неделе переговоры с южноамериканским торговым блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Еврокомиссия сообщила в субботу, что практически вся торговля товарами с Мексикой будет беспошлинной. Переговоры будут продолжены для уточнения технических деталей и подготовки окончательного текста к концу года.

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