Евросоюз и Мексика заключили соглашение о свободной торговле

«С заключением этого соглашения Мексика присоединяется к Канаде, Японии и Сингапуру в растущем списке партнеров, желающих сотрудничать с ЕС в защите открытой, справедливой и основанной на правилах торговли», — заявил в связи с этим председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Принципиальное соглашение с Мексикой последовало за заключенной в прошлом году сделкой с Японией и предваряет начинающиеся на следующей неделе переговоры с южноамериканским торговым блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.