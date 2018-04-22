Тысяча жилых домов построено в Нижегородской области за три месяца 2018 года
Общая площадь введенных домов составила 255,7 тыс. кв. метров.
Общая площадь введенных домов составила 255,7 тыс. кв. метров.
За
Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, общая площадь введенных домов составила 255,7 тыс. кв. метров.
Это на 7% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что 800 домов построено нижегородцами в