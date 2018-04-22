ДЧС Алматы пополнил список небезопасных для посещения торговых точек

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Департамент по ЧС Алматы подвел итоги очередной недели проверки объектов с массовым пребыванием людей.

По информации пресс-службы департамента, со 2 по 18 апреля были начаты проверки в 103 объектах. На этой неделе была завершена проверка 63 объектов, выявлено 1 166 нарушений.

Читайте также Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

В подавляющем большинстве случаев отмечаются следующие нарушения: загромождение путей эвакуации, а также их освещенность, отсутствие световых указателей «Выход», противопожарная защита здания (дымоудаление, речевое оповещение, системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации) не работает, так как никем не обслуживаются.

Предпринимателям даны сроки на устранение выявленных нарушений. До устранения нарушений ДЧС Алматы посчитал небезопасным посещение следующих объектов:

1. ТЦ «Mетро», улица Северное кольцо, 32 «Г».

2. ТЦ «Елдаулет», микрорайон Жетысу-1, дом 40.

3. ТЦ «Жибек Жолы», улица Шолохова, 29.

4. ТК «Восточный базар», микрорайон Достык улица Школьная, дом 22.

5. ТЦ «ГУМ», улица Кунаева, 21.

6. ТД «Береке», проспект Рыскулова, 103/21.

7. ТД «Фэшн Ритейл Казахстан», проспект Абылай хана, 62.

8. ТД «Саламат-1» улица Шевченко, 204.

9. ТД «Саламат-2», улица Шевченко, 204 «А».

10. ТД «Саламат-3», проспект Розыбакиева, 72 «А».

11. ТД «Саламат-5», улица Шевченко, 204.

12. ТД «Рамстор», проспект Назарбаева, 226.

13. ТД «Айсер», микрорайон Самал-1,9.

14. ТД «Асыл», улица Туркебаева, 92.

15. ТД «Студия 44», улица Байтурсынова, 56 «Б».

16. ТД «Евразия», улица Северное кольцо, 68/3.

17. ТД «Планета электроники», улица Толе би, 162/9.

18. ТД «Армада» блок 1,2 улица З. Кабдолова, 1/8.

19. ТД «12 месяцев», проспект Райымбека, 516.

20. ТД «Baumarkt», улица Толе би, 189 «А».

21. Супермаркет «Юбилейный», проспект Абылай хана, 74.

22. Супермаркет «Реалист», улица Толе би, 187.

23. Рынок «Мизам», улица Северное кольцо, 78/1.

24. Рынок «Олжа», улица Северное кольцо, 29/5.

25. Рынок «Барыс», улица Бокейханова, 514.

26. Рынок «Би Салем», улица Бокейханова, 508.

27. Рынок «Семиречье», микрорайон Кайрат 181,182.

28. Рынок «Сары Арка», улица Алтынсарина, 28.