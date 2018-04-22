ДЧС Алматы пополнил список небезопасных для посещения торговых точек
Почти в 30 торговых объектах в Алматы пожарные нашли нарушения пожарной безопасности и считают эти ТЦ небезопасными.
Почти в 30 торговых объектах в Алматы пожарные нашли нарушения пожарной безопасности и считают эти ТЦ небезопасными.
АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Департамент по ЧС Алматы подвел итоги очередной недели проверки объектов с массовым пребыванием людей.
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В подавляющем большинстве случаев отмечаются следующие нарушения: загромождение путей эвакуации, а также их освещенность, отсутствие световых указателей «Выход», противопожарная защита здания (дымоудаление, речевое оповещение, системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации) не работает, так как никем не обслуживаются.
Предпринимателям даны сроки на устранение выявленных нарушений. До устранения нарушений ДЧС Алматы посчитал небезопасным посещение следующих объектов:
1. ТЦ «Mетро», улица Северное кольцо, 32 «Г».
2. ТЦ «Елдаулет», микрорайон Жетысу-1, дом 40.
3. ТЦ «Жибек Жолы», улица Шолохова, 29.
4. ТК «Восточный базар», микрорайон Достык улица Школьная, дом 22.
5. ТЦ «ГУМ», улица Кунаева, 21.
6. ТД «Береке», проспект Рыскулова, 103/21.
7. ТД «Фэшн Ритейл Казахстан», проспект Абылай хана, 62.
8. ТД «Саламат-1» улица Шевченко, 204.
9. ТД «Саламат-2», улица Шевченко, 204 «А».
10. ТД «Саламат-3», проспект Розыбакиева, 72 «А».
11. ТД «Саламат-5», улица Шевченко, 204.
12. ТД «Рамстор», проспект Назарбаева, 226.
13. ТД «Айсер», микрорайон Самал-1,9.
14. ТД «Асыл», улица Туркебаева, 92.
15. ТД «Студия 44», улица Байтурсынова, 56 «Б».
16. ТД «Евразия», улица Северное кольцо, 68/3.
17. ТД «Планета электроники», улица Толе би, 162/9.
18. ТД «Армада» блок 1,2 улица З. Кабдолова, 1/8.
19. ТД «12 месяцев», проспект Райымбека, 516.
20. ТД «Baumarkt», улица Толе би, 189 «А».
21. Супермаркет «Юбилейный», проспект Абылай хана, 74.
22. Супермаркет «Реалист», улица Толе би, 187.
23. Рынок «Мизам», улица Северное кольцо, 78/1.
24. Рынок «Олжа», улица Северное кольцо, 29/5.
25. Рынок «Барыс», улица Бокейханова, 514.
26. Рынок «Би Салем», улица Бокейханова, 508.
27. Рынок «Семиречье», микрорайон Кайрат 181,182.
28. Рынок «Сары Арка», улица Алтынсарина, 28.
Проверки объектов с массовым скоплением людей начали проверять в Казахстане после крупного пожара в российском Кемерово, где в торговом центре «Зимняя вишня» при пожаре погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.