В Ташкенте планируется возвести еще 22 надземных путепровода

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте планируется построить еще 22 транспортные развязки, которые разгрузят плотный городской трафик, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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По словам начальника Управления безопасности дорожного движения столицы Барата Маменова, практика возведения надземных путепроводов в городе сегодня хорошо зарекомендовала себя.

«Благодаря этому на многих трудных участках в Ташкенте движение транспорта наладилось, пробок там больше не возникает. За последнее время были возведены три подобные эстакады, сейчас также строится новый путепровод на перекрестке проспекта Бунёдкор и Чопоната.

Учитывая эту положительную практику, мы внесли предложения по строительству еще 22 транспортных развязок, — прокомментировал Sputnik глава УБДД.

При этом конкретные места строительства этих объектов Барат Маменов не обозначил, а лишь пообещал предоставить эту информацию в ближайшее время.

Отметим, что строящийся в настоящий момент на Бунёдкоре путепровод разгрузит один из самых проблемных участков города. Ежедневно в час пик там наблюдается многокилометровый транспортный коллапс. Эта улица, связывающая южную часть Ташкента с северной, остается пока самой длинной в городе. На сегодняшний день всего на магистрали расположено девять путепроводов, новый — десятый — создаст условия для водителей.

Сдача столь необходимого для жизни столицы путепровода намечена на конец мая. Его возведение осуществляется предприятием «Куприккурилиш трести», подведомственным национальному железнодорожному перевозчику.

Согласно проекту, шестиполосный путепровод будет стоять на 23 опорах. Общая длина сооружения — 667,5 метра, высота — 8 метров, ширина — 24,5 метра. Также здесь будут построены пешеходные надземные переходы.

Как прокомментировали в пресс-службе, все работы выполняются строго по графику, в связи с чем объект будет сдан вовремя. При этом ранее озвучивались планы по сдаче развязки в эксплуатацию к осени прошлого года.