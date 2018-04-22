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11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство РФ разрешило концессию для ж/д ветки Кызыл-Курагино

Соглашение планируется подписать с АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения по строительству железнодорожной ветки Кызыл-Курагино к угольному месторождению Элегест в Туве. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства РФ.

Соглашение планируется подписать с АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино». Компании отведено на это 30 дней. Документ будет действовать до 31 декабря 2048 года.

Документ подразумевает финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования линии Элегест — Кызыл — Курагино за счет средств инвестора.

Основное назначение дороги — вывоз концентрата коксующегося угля Элегестского месторождения на металлургические комбинаты России, а также на экспорт в государства-участники СНГ и иные иностранные государства.

Общий объем инвестиций в проект составит 192,4 млрд руб. без НДС. Железная дорога, протяженностью 410 км, пройдет через три горных хребта, 70 лавиноопасных участков и соединит угольное месторождение Элегест с Транссибирской магистралью. Строительство ветки начнется в конце 2018 года, ввод объекта запланирован на 2023 год. За это время будет построено 8 тоннелей и 127 мостов. В результате реализации проекта в Красноярском крае и Республике Тыва будет создано около 6 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в федеральный и местные бюджеты увеличатся до 15 млрд рублей в год.

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