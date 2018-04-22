Правительство РФ разрешило концессию для ж/д ветки Кызыл-Курагино

Общий объем инвестиций в проект составит 192,4 млрд руб. без НДС. Железная дорога, протяженностью 410 км, пройдет через три горных хребта, 70 лавиноопасных участков и соединит угольное месторождение Элегест с Транссибирской магистралью. Строительство ветки начнется в конце 2018 года, ввод объекта запланирован на 2023 год. За это время будет построено 8 тоннелей и 127 мостов. В результате реализации проекта в Красноярском крае и Республике Тыва будет создано около 6 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в федеральный и местные бюджеты увеличатся до 15 млрд рублей в год.