Сценарий иранских санкций для России
Усиление санкционного давления на нашу страну в последнее время заставляет задуматься о возможных последствиях применения иранского варианта нефтяного эмбарго к России.
Усиление санкционного давления на нашу страну в последнее время заставляет задуматься о возможных последствиях применения иранского варианта нефтяного эмбарго к России.
АЛЕКСАНДР ЗОТИН, старший научный сотрудник ВАВТ
Риски нефтяного эмбарго у нас ниже, чем у иранцев. Масштаб российского экспорта несопоставимо больше: до присоединения к нефтяному эмбарго ЕС в 2012 году Иран был седьмым поставщиком нефти в мире, Россия же на втором месте (после Саудовской Аравии). РФ экспортирует около 7,2 млн баррелей в день (мбд) нефти и еще около 1,2 мбд продуктов нефтепереработки — в три с половиной раза больше, чем Иран в лучшие времена, — плюс является крупнейшим мировым экспортером газа. Основной потребитель — Евросоюз, более 80% экспорта нефти и 70% экспорта газа идет в Европу. Доля России в импорте газа ЕС — чуть меньше трети и по нефти, и по газу и чуть больше четверти по углю.
Незадействованные мощности по производству нефти у стран ОПЕК составляют сейчас чуть меньше 2 мбд (в основном они приходятся на Саудовскую Аравию; незадействованные мощности других производителей вне ОПЕК очень незначительны), соответственно, их точно не хватит, чтобы заместить выпадающие российские поставки. Кроме того, тут надо предположить, что члены ОПЕК (опять же прежде всего Саудовская Аравия) согласятся на эти недостаточные, но хоть в
Во всяком случае это будет очень болезненно для всего мира и для Европы в особенности. Неизбежен резкий рост цен на нефть и серьезные логистические проблемы для импорта и нефтепереработки в Европе (многие европейские НПЗ технологически заточены под российский сорт Urals).
Тем не менее постоянный рост производства сланцевой нефти в США и одновременное увеличение экспорта этой нефти медленно, но верно повышают риск — пока все еще очень низкий — введения нефтяного эмбарго в отношении России. Впервые в истории нефть из США стала экспортироваться супертанкерами класса VLCC. Если этот тренд сохранится, следует ждать расширения поставок из США.
При перекрытии этого канала сбыта заместить его