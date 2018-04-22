Минфин РФ: Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка

Источник: РИА "Новости"

Акционеры группы Всемирного банка в субботу 21 апреля приняли решение об увеличении капитала на $13 млрд. Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд — Международной финансовой корпорации (IFC). Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», в частности в районах, которым больше всего необходима помощь, отметили в ВБ.

«Мы [Россия] исходим из того, что не будем участвовать. Во-первых, мы не очень солидарны с тем, что IDA (входит в группу ВБ — прим. ТАСС) поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров — заёмщиков. И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», — пояснил Сторчак.

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории РФ известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала», — добавил замминистра.

По его словам, США также не будут докапитализировать ВБ, но добились принятия пакетного решения, согласно которому страна сохранит за собой блокирующий пакет, который будет снижен с 20% до 15%.