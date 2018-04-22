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10:24 (мск), источник: ТАСС

Минфин РФ: Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, при этом Соединенные Штаты сохранят блокирующий пакет, который будет снижен с 20% до 15%. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Источник: РИА "Новости"

Акционеры группы Всемирного банка в субботу 21 апреля приняли решение об увеличении капитала на $13 млрд. Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд — Международной финансовой корпорации (IFC). Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», в частности в районах, которым больше всего необходима помощь, отметили в ВБ.

«Мы [Россия] исходим из того, что не будем участвовать. Во-первых, мы не очень солидарны с тем, что IDA (входит в группу ВБ — прим. ТАСС) поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров — заёмщиков. И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», — пояснил Сторчак.

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории РФ известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны, идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала», — добавил замминистра.

По его словам, США также не будут докапитализировать ВБ, но добились принятия пакетного решения, согласно которому страна сохранит за собой блокирующий пакет, который будет снижен с 20% до 15%.

«Будет реализована схема, когда все заплатят, американцы ни копейки в IFC (входит в группу ВБ — прим. ТАСС) не вносят, но при этом поставили условие, что они должны сохранить блокирующий пакет, который сейчас [составляет] 20%. Если они не платят в пополнение, то доля размывается, поэтому, чтобы сохранить их блокирующий пакет, предполагается внести изменение в статьи соглашения, при котором блокирующий пакет будет снижен с 20% до 15%, что позволит американцам по-прежнему диктовать свою волю. Причем это должно идти параллельно», — сказал замглавы Минфина.

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