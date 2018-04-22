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14:09 (мск), источник: Publika.md

В Молдове около 80% соцпособий выдали с нарушениями

Около 80% социальных пособий выдали в прошлом году с нарушениями. Общая сумма выплат достигла порядка двух миллионов леев.

Источник: Publika.md

Около 80% социальных пособий выдали в прошлом году с нарушениями. Общая сумма выплат достигла порядка двух миллионов леев. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты установило, что многие граждане получили больше, чем им полагалось. Всё из-за того, что они указали неверные данные о доходах. Ущерб государству оценивают почти в полтора миллиона леев.

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«До сих пор вернули 19% этой суммы. Ждём, чтобы ущерб возместили полностью», — сказала глава Социальной инспекции Анжела Кирилова.

Были зарегистрированы и случаи, когда граждане получили меньшие пособия. Им должны возместить разницу. На эти цели выделили примерно полмиллиона леев.

«Инспекция труда призвала управления соцзащиты пересмотреть заявления, в которых были обнаружены нарушения, и возместить гражданам необходимые суммы», — добавила глава Социальной инспекции Анжела Кирилова.

Большинство нарушений обнаружили в Тараклийском районе. Неточности выявили в 40 из 57 заявлений на получение соцпомощи. Граждане должны вернуть государству свыше 130 тысяч леев.

«Мы сообщили им письменно, что они незаконно получили эти суммы и деньги нужно вернуть в госбюджет», — отметила глава управления соцзащиты в Тараклии Галина Филипова.

Семья Ивановых получает ежемесячное пособие по инвалидности в тысячу леев. В прошлом году супруги указали неверные данные о доходах.

Гражданам, которые не вернут деньги в бюджет, грозит суд. Сейчас социальные пособия получают примерно 56 тысяч граждан.

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