Средняя зарплата в Нижегородской области достигла 30,03 тысяч рублей
Это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Нижегородской области перессчитали среднемесячные зарплаты жителей. И выяснилось, что заработок в
— В целом по Нижегородской области величина среднемесячной заработной платы в
Кроме того, зафиксирован рост зарплаты и в сфере строительства — на 18%, а также в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи — на 19,5%, в оптовой и розничной торговле — на 9,5%, в сельском хозяйстве — на 7,2%.