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20:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата в Нижегородской области достигла 30,03 тысяч рублей

Это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Reuters

В Нижегородской области перессчитали среднемесячные зарплаты жителей. И выяснилось, что заработок в январе-феврале 2018 года увеличился на 10,5% к уровню 2017 года. Об этом сообщает Нижегородстат. По их данным, существенный рост зарплаты произошел в отраслях бюджетной сферы.

— В целом по Нижегородской области величина среднемесячной заработной платы в январе-феврале 2018 года составила 30,03 тысяч рублей, — подчеркнули в ведомстве. — В частности, существенный рост зарплаты произошел в образовании — на 14%, в здравоохранении — на 31,1%, в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 37,6%.

Кроме того, зафиксирован рост зарплаты и в сфере строительства — на 18%, а также в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи — на 19,5%, в оптовой и розничной торговле — на 9,5%, в сельском хозяйстве — на 7,2%.

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