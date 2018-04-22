Лукашенко подарил Сербии четыре советских истребителя

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Беларусь подарила четыре советских истребителя МиГ-29 Сербии, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

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Сербская сторона хотела купить у Беларуси советские истребители. Возможно, эта тема поднималась и в ходе мартовского телефонного общения белорусского лидера Александра Лукашенко с сербским коллегой Александром Вучичем, а позже — и со спецпредставителем президента Сербии Небойшей Стефановичем. Как стало известно во второй половине апреля, истребители МиГ-29 Сербия от Беларуси получила в дар.

«В Беларуси мы получили четыре самолета МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и шесть самолетов, полученных от Российской Федерации. По договоренности президента Вучича и президента Лукашенко Беларусь нам передала в дар самолеты, и мы очень благодарны за это», — рассказал сербский глава Минобороны в интервью газете «Политика».

По словам министра, в течение года Сербия получит «полную эскадрилью МиГ-29», также прибудут вертолеты Ми-17 и Ми-35. Эту технику в рамках военно-технической помощи стране передаст также и Россия.

Разработка советских многоцелевых истребителей МиГ-29 была начата еще в 1960-х годах. Несколько лет назад стоимость одного такого истребителя оценивалась экспертами в сумму порядка двух десятков миллионов долларов.