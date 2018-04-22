«Узбекистон хаво йуллари» распродает самолеты
В компании сообщили о старте продаж авиационной техники.
В компании сообщили о старте продаж авиационной техники.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В связи с унификацией
Об этом сообщает
К продаже предлагаются следующие воздушные судна:
Ил-76ТД UK76427.
Ил-76ТД UK76793.
Ил-76ТД UK76794.
Ил-76ТД UK76821.
Ил-76ТД UK76831.
Цена колеблется от полутора миллионов до двух с половиной миллионов долларов.
Также НАК предлагает к реализации вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, авиационные двигатели и авиатренажер.