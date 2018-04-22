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17:41 (мск), источник: Sputnik

«Узбекистон хаво йуллари» распродает самолеты

В компании сообщили о старте продаж авиационной техники.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В связи с унификацией самолетно-моторного парка национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» предлагает к продаже авиационную технику, выведенную из эксплуатации и находящуюся на хранении.

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Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

К продаже предлагаются следующие воздушные судна:

Ил-76ТД UK76427.

Ил-76ТД UK76793.

Ил-76ТД UK76794.

Ил-76ТД UK76821.

Ил-76ТД UK76831.

Цена колеблется от полутора миллионов до двух с половиной миллионов долларов.

Также НАК предлагает к реализации вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, авиационные двигатели и авиатренажер.

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