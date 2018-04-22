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22:17 (мск), источник: Sputnik.by

МАРТ будет пристально следить за ценами на молоко

Глава министерства подчеркнул: приемлемый рост цен на молоко — не более четырех процентов в год.

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) получило право регулировать деятельность трех десятков молокоперерабатывающих предприятий с точки зрения ценообразования, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава ведомства Владимир Колтович.

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Молоко и молочные продукты в минувшем году в Беларуси подорожали на 10,2% — в два раза выше, чем уровень инфляции по стране. Комментируя этот факт, глава МАРТ отметил: рост цен допустим в границах планируемой инфляции.

Ведомство уже проанализировало рынок молока с точки зрения закупок. Также оно получило право регулировать ценообразование продукции трех десятков предприятий — они были внесены в соответствующие списки.

«Допустим не выше четырех процентов рост цен. Не будет соблюдаться (требование) — заключим соглашение по ограничению роста цен», — отметил Колтович.

Закупочные цены на молоко, добавил министр, будут контролироваться облисполкомами. На ситуацию вновь посмотрят по итогам второго квартала.

Как заметил Колтович, рост цен на молоко и молочные продукты в первом квартале составил чуть более двух процентов — немалый показатель с учетом требования за год поднять стоимость всего на четыре процента. Планируют чиновники вводить и ценообразование молока на основе спроса и предложения.

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