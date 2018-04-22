В Беларуси предлагается увязать тарифы на ЖКУ с качеством оказанных услуг
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается увязать тарифы на ЖКУ с качеством оказанных услуг, сообщил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» министр
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается увязать тарифы на ЖКУ с качеством оказанных услуг, сообщил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» министр
«Если тарифы на
Также в планах дальнейшее снижение себестоимости ЖКУ. «Более Br260 млн мы сэкономили в 2016 году, Br110 млн — в 2017-м. Резервы, конечно, есть. В частности, задел есть в сфере теплоснабжения. Конечно, эта самая дорогостоящая услуга не только для граждан, но и в целом для страны, — отметил министр. — Любое повышение тарифов должно быть тесно увязано с доходами граждан, оно находится под контролем главы государства. То есть говорить о
Большое внимание уделяется также обеспечению населения качественной питьевой водой. Подготовлен проект закона о питьевом водоснабжении, который находится на рассмотрении в Палате представителей. В Беларуси планируется построить более 1,2 тыс. станций обезжелезивания, навести порядок в эксплуатации инженерных сетей.