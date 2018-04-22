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22:15 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси предлагается увязать тарифы на ЖКУ с качеством оказанных услуг

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается увязать тарифы на ЖКУ с качеством оказанных услуг, сообщил в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, передает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Если тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли, то, конечно же, услуга должна быть качественно оказана. Есть различные механизмы. В настоящее время инициатива заключается в том, чтобы за некачественную услугу человеку предоставлять скидку, которая должна быть, конечно, существенной, чтобы человек имел право на перерасчет за некачественно оказанную услугу. Таким образом мы будем стимулировать организации к повышению эффективности и оказанию качественных жилищно-коммунальных услуг. Эксперты уже выработали решение, сейчас оно проходит стадию согласования с заинтересованными ведомствами», — сказал Александр Терехов.

Также в планах дальнейшее снижение себестоимости ЖКУ. «Более Br260 млн мы сэкономили в 2016 году, Br110 млн — в 2017-м. Резервы, конечно, есть. В частности, задел есть в сфере теплоснабжения. Конечно, эта самая дорогостоящая услуга не только для граждан, но и в целом для страны, — отметил министр. — Любое повышение тарифов должно быть тесно увязано с доходами граждан, оно находится под контролем главы государства. То есть говорить о каком-то резком повышении тарифов преждевременно».

Большое внимание уделяется также обеспечению населения качественной питьевой водой. Подготовлен проект закона о питьевом водоснабжении, который находится на рассмотрении в Палате представителей. В Беларуси планируется построить более 1,2 тыс. станций обезжелезивания, навести порядок в эксплуатации инженерных сетей.

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