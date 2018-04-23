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00:44 (мск), источник: Известия

Зарплаты оторвались от инфляции

Зарплаты в бюджетном секторе в среднем за 2018 год вырастут на 13−15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.

Источник: Reuters

В основном рост выплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента, отмечается в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».

При этом уже в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

Увеличивается зарплата и в частном секторе, отмечает регулятор. Причина этому — нехватка рабочих рук.

В этом году госструктуры будут активно выполнять майские указы президента по индексации зарплат бюджетникам.

В номинальном выражении оплата труда может вырасти в 3,5 раза больше ожидаемой инфляции и составить 13−15%, прогнозирует ЦБ в обзоре «О чем говорят тренды».

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Поддерживаться рост также будет повышением МРОТа до прожиточного минимума.

С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей, в результате чего оплата труда вырастет на 1,5−2,9 п.п., подсчитали эксперты ЦБ.

Зарплаты растут не только в бюджетном секторе: коммерческие организации также увеличивают материальное вознаграждение сотрудникам.

Однако это связано с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях, отмечает ЦБ.

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Так, только в январе рост номинальных зарплат в частном секторе увеличился до 12% с 9% в декабре прошлого года.

Больше всего оплата труда выросла в нефтеперерабатывающей отрасли — в 2,2 раза в январе этого года по сравнению с январем 2017 года. В сфере химического производства выплаты увеличились на 14,1%, в отрасли производства автотранспортных средств — на 12,9%, в сфере полиграфической деятельности — на 12,3%, приводит статистику ЦБ.

При этом в госсекторе уже в следующем году рост номинальных зарплат опустится до прогнозируемого уровня инфляции в 4%, говорится в обзоре.

Набранные темпы роста зарплат смогут увеличить только новые правительственные программы, если они появятся, или сокращение уровня безработицы.

В снижении численности незанятых ЦБ видит инфляционные риски, но признает, что они пока не реализуются. По данным регулятора, в феврале безработица опустилась до рекордных 4,8% с учетом очистки от сезонных факторов.

Госструктуры активно приступили к индексации зарплат бюджетников еще в прошлом году. Начиная с октября 2017 года уровень оплаты труда рос по 7−8% в номинальном выражении, свидетельствуют данные Росстата. В основном это связано с реализацией указов президента. В целом увеличение номинальных зарплат в этом году во всех секторах может превысить 10%, отмечается в обзоре.

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Опережающий рост зарплат не несет инфляционных рисков, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он отметил, что в январе прошлого года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, а уже начиная с октября резко начал увеличиваться уровень оплаты труда бюджетников, однако на росте цен это никак не отразилось. Эксперт уверен, что сейчас на инфляцию в большей мере влияет колебание курса рубля.

Вклад снижения безработицы в рост цен не превысит нескольких десятых процентного пункта, полагает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, предприятиям действительно приходится увеличивать зарплаты сотрудникам из-за дефицита квалифицированных кадров, в связи с чем они несут издержки, которые потом покрывают за счет увеличения цен на продукцию.

Поставленные президентом задачи по индексации зарплат предполагают, что заработная плата учителей должна равняться средней по региону. Того же уровня должна достичь зарплата работников культуры и преподавателей колледжей. У врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — превысить среднюю по региону вдвое. Реальная же зарплата при выполнении майских указов к 2018 году должна увеличиться в 1,4−1,5 раза.

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