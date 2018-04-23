Зарплаты оторвались от инфляции

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В основном рост выплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента, отмечается в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».

При этом уже в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

Увеличивается зарплата и в частном секторе, отмечает регулятор. Причина этому — нехватка рабочих рук.

В этом году госструктуры будут активно выполнять майские указы президента по индексации зарплат бюджетникам.

В номинальном выражении оплата труда может вырасти в 3,5 раза больше ожидаемой инфляции и составить 13−15%, прогнозирует ЦБ в обзоре «О чем говорят тренды».

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Поддерживаться рост также будет повышением МРОТа до прожиточного минимума.

С 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей, в результате чего оплата труда вырастет на 1,5−2,9 п.п., подсчитали эксперты ЦБ.

Зарплаты растут не только в бюджетном секторе: коммерческие организации также увеличивают материальное вознаграждение сотрудникам.

Однако это связано с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях, отмечает ЦБ.

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Так, только в январе рост номинальных зарплат в частном секторе увеличился до 12% с 9% в декабре прошлого года.

Больше всего оплата труда выросла в нефтеперерабатывающей отрасли — в 2,2 раза в январе этого года по сравнению с январем 2017 года. В сфере химического производства выплаты увеличились на 14,1%, в отрасли производства автотранспортных средств — на 12,9%, в сфере полиграфической деятельности — на 12,3%, приводит статистику ЦБ.

При этом в госсекторе уже в следующем году рост номинальных зарплат опустится до прогнозируемого уровня инфляции в 4%, говорится в обзоре.

Набранные темпы роста зарплат смогут увеличить только новые правительственные программы, если они появятся, или сокращение уровня безработицы.

В снижении численности незанятых ЦБ видит инфляционные риски, но признает, что они пока не реализуются. По данным регулятора, в феврале безработица опустилась до рекордных 4,8% с учетом очистки от сезонных факторов.

Госструктуры активно приступили к индексации зарплат бюджетников еще в прошлом году. Начиная с октября 2017 года уровень оплаты труда рос по 7−8% в номинальном выражении, свидетельствуют данные Росстата. В основном это связано с реализацией указов президента. В целом увеличение номинальных зарплат в этом году во всех секторах может превысить 10%, отмечается в обзоре.

Опережающий рост зарплат не несет инфляционных рисков, считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он отметил, что в январе прошлого года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, а уже начиная с октября резко начал увеличиваться уровень оплаты труда бюджетников, однако на росте цен это никак не отразилось. Эксперт уверен, что сейчас на инфляцию в большей мере влияет колебание курса рубля.

Вклад снижения безработицы в рост цен не превысит нескольких десятых процентного пункта, полагает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, предприятиям действительно приходится увеличивать зарплаты сотрудникам из-за дефицита квалифицированных кадров, в связи с чем они несут издержки, которые потом покрывают за счет увеличения цен на продукцию.