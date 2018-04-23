Алюминий сбрасывает мощность

Для «Русала» обсуждается несколько видов льгот, говорят собеседники «Ъ», самым радикальным является полное освобождение компании от платы по договорам поставки мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций генкомпаниям за счет повышенных платежей потребителей) в течение нескольких лет или переход на прямые договоры (заключаются со сбытами). Ежегодно «Русал» платит по ДПМ около 8 млрд руб. Другой вариант — освобождение «Русала» от надбавки, которую платят потребители европейской части РФ и Сибири для снижения энерготарифов на Дальнем Востоке. Также, возможно, «Русал» освободят от других квазирыночных надбавок — платы за ДПМ зеленой генерации или мусоросжигающих ТЭС. Эти надбавки ранее активно критиковались всеми крупными потребителями.



«Русал» является крупнейшим потребителем электроэнергии в РФ. В 2016 году компания закупила 62 млрд кВт•ч (6,1% от объема потребления в РФ, 30% в Сибири). Под санкции попал и холдинг En+ Олега Дерипаски, которому принадлежат не только 48,13% «Русала», но и крупный генерирующий актив — «Евросибэнерго» (контролирует «Иркутскэнерго», Красноярскую ГЭС и Автозаводскую ТЭЦ). Напрямую «Русалу» принадлежат 50% в Богучанской ГЭС (еще 50% — у «РусГидро»). При этом, владея собственной генерацией, холдинг не может предоставить скидку сам себе. По закону по двусторонним договорам цена не может отличаться от оптовой более чем на 3,5%, кроме того, платежи по ДПМ распространяются на всех потребителей, неважно, на опте или двусторонних договорах они находятся, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». По оценке Натальи Пороховой из АКРА, если платеж по ДПМ «Русала» перенести на всех потребителей, включая европейскую часть РФ, то рост цены составит 0,3%.



Как говорит источник «Ъ», профильные министерства критически относятся к предложениям компании, поскольку это может серьезно сказаться на «балансе интересов на энергорынке». «Может встать вопрос о том, как избежать госрегулирования цен и пересмотра результатов долгосрочного конкурентного отбора мощности (проведен до 2021 года.— “Ъ”)», — считает один из них. По его мнению, было бы лучше, если бы государство помогло «Русалу» наладить сбыт алюминия в обход санкций. Другой источник «Ъ» в правительстве считает, что снижение платежей «Русала» возможно в рамках сглаживания пиков платежей по ДПМ, что сейчас обсуждается в контексте масштабной программы модернизации ТЭС (объемом до 3,5 трлн руб. до 2035 года). «Например, точно вправо будут снесены платежи по ДПМ по Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2», — предполагает другой собеседник «Ъ». Источник «Ъ» в одном из ведомств считает предоставление льгот по ДПМ для «Русала» ошибкой, поскольку нельзя создавать подобный прецедент для крупнейших потребителей. «За ним потянутся и другие желающие. Что тогда останется от рынка?» — говорит он.