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03:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Комплекс теплиц в Комсомольске перешагнул за 1 гектар

Через 7 лет производство огурцов и зелени вырастет до 3,14 тысяч тонн в год.

Предприятие «Агрокомплекс «Восток» официально ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Проект стартовал в 2014 году, когда салаты, зелень и огурцы стали выращивать на площади 0,2 га, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сейчас под теплицами находится 1,1 га и только в 2017 году здесь произведено 164,2 тонны овощной продукции на сумму 43,6 млн рублей.

— Город Комсомольск — промышленный город и считается индустриальной столицей и оборонным центром Дальнего Востока, но важно, чтобы здесь развивалось и сельское хозяйство, — заявил на торжественной церемонии открытия третьей очереди комплекса губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Его здесь сложно развивать в условиях зоны рискованного земледелия, но команда, которая занимается здесь теплицами — они взялись за это. Им не очень верили тогда, а я поверил. Помогли им с выделением земли, они сделали первый этап. Попросили о расширении: говорим, а вы не горячитесь? Уважаю тех людей, которые держат слово, мы выполнили свои обязательства — они свои, и сегодня город имеет свежие овощи и они поставляются даже в северные районы края. Это хорошая история и хорошая перспектива, с такими темпами мы выйдем с продукцией и в соседние регионы и на зарубежные рынки.

По планам генерального директора ООО «Агрокомплекс Восток» Антона Коляды, к 2025 году площадь теплиц вырастет до 6 гектаров, в производство овощей и зелени с нынешних ежегодных 300 тонн к этому времени достигнет 3140 тонн. За первый квартал 2018 года предприятие реализовало 38 тонн продукции.

— Это огромный стимул к работе, когда со всех сторон чувствуешь поддержку, и со стороны семьи и со стороны власти, — говорит Антон Коляда. — В современной экономике развиваются какие-то непонятные виды бизнеса, как криптовалюты. Но в Комсомольске мы любим настоящие ценности создавать — правильные товары, правильные самолёты строить и правильные огурцы выращивать. Огромное спасибо за землю, за трансформаторную подстанцию, которую поставили по вашему поручению, она позволила нам избежать проблем с электроэнергией. Мы не останавливаемся на достигнутом, выйдем на хорошие обороты и на количество рабочих мест. При урожайности на сегодняшний день в 300 тонн в год, занятости 25 человек со средней зарплатой в 34 тыс рублей к 2025 году «Агрокомплекс «Восток» планирует обеспечить работой 120 специалистов, увеличить жалованье до 50 тыс рублей и достичь показателей в 3140 тонн.

Напомним, в столице края в льготной зоне ТОСЭР «Хабаровск» российско-японское предприятие JGC Evergreen в декабре 2017 года ввело в эксплуатацию вторую очередь тепличного комплекса, увеличив площадь производства до 5 гектаров.

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