Комплекс теплиц в Комсомольске перешагнул за 1 гектар
Через 7 лет производство огурцов и зелени вырастет до 3,14 тысяч тонн в год.
Через 7 лет производство огурцов и зелени вырастет до 3,14 тысяч тонн в год.
Предприятие «Агрокомплекс «Восток» официально ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в
— Город Комсомольск — промышленный город и считается индустриальной столицей и оборонным центром Дальнего Востока, но важно, чтобы здесь развивалось и сельское хозяйство, — заявил на торжественной церемонии открытия третьей очереди комплекса губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Его здесь сложно развивать в условиях зоны рискованного земледелия, но команда, которая занимается здесь теплицами — они взялись за это. Им не очень верили тогда, а я поверил. Помогли им с выделением земли, они сделали первый этап. Попросили о расширении: говорим, а вы не горячитесь? Уважаю тех людей, которые держат слово, мы выполнили свои обязательства — они свои, и сегодня город имеет свежие овощи и они поставляются даже в северные районы края. Это хорошая история и хорошая перспектива, с такими темпами мы выйдем с продукцией и в соседние регионы и на зарубежные рынки.
По планам генерального директора ООО «Агрокомплекс Восток» Антона Коляды, к 2025 году площадь теплиц вырастет до 6 гектаров, в производство овощей и зелени с нынешних ежегодных 300 тонн к этому времени достигнет 3140 тонн. За первый квартал 2018 года предприятие реализовало 38 тонн продукции.
— Это огромный стимул к работе, когда со всех сторон чувствуешь поддержку, и со стороны семьи и со стороны власти, — говорит Антон Коляда. — В современной экономике развиваются
Напомним, в столице края в льготной зоне ТОСЭР «Хабаровск»