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07:43 (мск), источник: Ежедневник.by

В топ-20 крупнейших покупателей российской нефти — три белорусских компании

Белорусские компании получают российскую нефть по самым дешевым ценам.

Источник: Ежедневник.by

В первую двадцатку крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2017 года впервые вошли три белорусских потребителя.

К Мозырскому НПЗ и «Нафтану» добавилась Белорусская нефтяная компания.

Согласно данным Forbes, Мозырский НПЗ в прошлом году купил 8 млн тонн нефти, сумма заключенных контрактов составила 2,3 млнд долларов. С этим показателем белорусский переработчик занял 12- е место.

Как отмечается исследователями, в 2017 году Мозырский НПЗ увеличил закупки нефти в России на 400 тыс тонн, а сумма контрактов выросла на 700 млн долларов. Это позволило мозырянам подняться на две строчки рейтинга. Партнерами Мозырского НПЗ в России являются «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть».

В 2017 году поставки российской нефти на «Нафтан» сократились с 5,8 млн тонн до 4 млн тонн, но сумма контрактов осталась неизменной — 1,2 млрд долларов. В рейтинге Forbes «Нафтан» сместился с 16-го на 18-е место. На 2018 год «Нафтан» заключил прямые договоры с «Сургутнефтегазом» и с «Роснефтью».

Впервые в топ-20 крупнейших покупателей российской нефти в прошлом году вошла Белорусская нефтяная компания. Она заняла 19-е место. В 2017 году Белорусская нефтяная компания нарастила закупки российской нефти до 4 млн тонн на 1,2 млрд долларов, среди ее партнеров «Роснефть», «Татнефть», «Башнефть».

Как явствует из рейтинга — белорусские компании получают российскую нефть по самым дешевым ценам. Баррель Мозырскому НПЗ в среднем обходился в 38,6 доллара, БНК — 39,4 доллара, «Нафтану» — 39,5 доллара.

Для сравнения: лидер рейтинга, вновь поднявшийся на первое место «лукойловский» трейдер Litasco покупал нефть у материнской компании и других добытчиков по 48,5 доллара, а китайская компания ChemChina (20-е место) — по 54,5 доллара.

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